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DF tem manhã fria e alerta para baixa umidade; veja previsão

Os termômetros marcaram 8,8°C na manhã desta terça-feira (7/7) no DF. Até quinta-feira, há alerta amarelo para a baixa umidade do ar

Brasília amanhece com baixa temperatura - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Brasília amanhece com baixa temperatura - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Manuela Sá*

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Na manhã desta terça-feira (7/7), o frio tomou conta da capital brasileira. Os termômetros do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) da estação Brasília marcaram 12,4°C. Já os da estação de Águas Emendadas, em Planaltina, marcaram 8,8 °C, menor temperatura registrada neste ano no local. Para o resto da semana, é importante manter-se ligado com o alerta amarelo de baixa umidade que segue até esta quinta-feira (9/7). 

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O alerta é acionado quando a umidade relativa do ar varia entre 20% e 30%, níveis considerados críticos para a saúde humana e ambiental. Neste período, é indispensável manter-se hidratado e tomar cuidados, como uso de hidratantes, para evitar desconfortos causados pelo ar seco. É no fim da tarde, entre 17h e 18h, que a umidade tende a atingir níveis mais baixos. 

Para os próximos dias não há previsão de chuva, mas a expectativa é de que o céu fique com muitas nuvens. A umidade mínima deve ficar na média de 25%. A temperatura deve atingir a mínima de 14°C amanhã e de 15°C na quinta e na sexta-feira. No restante da semana, a máxima pode chegar a 28°C.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 07/07/2026 17:02 / atualizado em 07/07/2026 17:03
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