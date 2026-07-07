DF tem manhã fria e alerta para baixa umidade; veja previsão

Manuela Sá*
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Na manhã desta terça-feira (7/7), o frio tomou conta da capital brasileira. Os termômetros do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) da estação Brasília marcaram 12,4°C. Já os da estação de Águas Emendadas, em Planaltina, marcaram 8,8 °C, menor temperatura registrada neste ano no local. Para o resto da semana, é importante manter-se ligado com o alerta amarelo de baixa umidade que segue até esta quinta-feira (9/7).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O alerta é acionado quando a umidade relativa do ar varia entre 20% e 30%, níveis considerados críticos para a saúde humana e ambiental. Neste período, é indispensável manter-se hidratado e tomar cuidados, como uso de hidratantes, para evitar desconfortos causados pelo ar seco. É no fim da tarde, entre 17h e 18h, que a umidade tende a atingir níveis mais baixos.
Para os próximos dias não há previsão de chuva, mas a expectativa é de que o céu fique com muitas nuvens. A umidade mínima deve ficar na média de 25%. A temperatura deve atingir a mínima de 14°C amanhã e de 15°C na quinta e na sexta-feira. No restante da semana, a máxima pode chegar a 28°C.
*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates
Saiba Mais
- Cidades DF UnB e Banco do Brasil firmam parceria em inteligência artificial
- Cidades DF MPDFT investiga uso de imóvel doado pela Novacap ao Instituto Histórico
- Cidades DF Pão com Ovo promove arraial solidário em 18 de julho
- Cidades DF Senadora Leila Barros (PDT) tem expectativa de frente com PSB e PT nas eleições