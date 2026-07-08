Inscrições para vagas remanescentes em cursos de graduação terminam nesta sexta

Inscrições para o processo seletivo de vagas remanescentes da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Nunes (UnDF) terminam às 23h59 desta sexta-feira (10/7). A seleção prevê até 216 vagas em sete cursos de graduação, com ingresso no segundo semestre de 2026, no campus da instituição, em Ceilândia.
A participação não tem taxa de inscrição. As vagas são para os cursos de matemática, letras-português, letras-inglês, gestão ambiental, atuação cênica, produção cultural e dança. A inscrição deve ser feita pelo site.
O processo seletivo não prevê aplicação de prova própria pela universidade. A avaliação será feita por carta de intenção, nas modalidades de ampla concorrência e de pessoas com 60 anos ou mais. Os candidatos da modalidade Tipo C, destinada a participantes de uma das cinco últimas edições do Enem para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL), serão classificados pela nota do exame.
Modalidades
O processo seletivo é dividido em três modalidades de ingresso. O tipo A, de ampla concorrência, é destinado a candidatos que atendam aos requisitos previstos no edital. O tipo B é voltado a pessoas com 60 anos ou mais. Nestas duas modalidades, a avaliação será feita por carta de intenção.
Já o tipo C é destinado a candidatos que tenham participado de uma das cinco últimas edições do Enem PPL. Nessa modalidade, a classificação será feita com base na nota obtida nas edições de 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025. A edição escolhida deve ser informada no ato da inscrição. De acordo com o edital, o processo seletivo de vagas remanescentes não adota sistema de cotas.
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Cronograma
A classificação preliminar está prevista para o dia 21 deste mês. Os candidatos poderão apresentar recursos nos dias 22 e 23. O resultado final deve ser divulgado no dia 28. Os aprovados em primeira chamada deverão fazer a matrícula on-line entre o dia 29 deste mês e 4 de agosto. Se houver vagas disponíveis, chamadas complementares e novas matrículas serão feitas a partir de 12 de agosto. O início das aulas está previsto para 17 de agosto.
Matrícula
Para efetivar a matrícula, os aprovados deverão apresentar documento oficial de identidade com foto, CPF, comprovante de residência, comprovante de quitação eleitoral, documento que comprove regularidade com o serviço militar para candidatos do sexo masculino maiores de 18 anos, histórico escolar do ensino médio e certificado ou declaração de conclusão do ensino médio.
Caso a instituição de ensino não tenha emitido o histórico escolar ou o certificado de conclusão, será aceita declaração oficial emitida pela escola.
Um mesmo estudante não pode ocupar duas vagas públicas simultaneamente. Se for identificada duplicidade, o candidato terá prazo de cinco dias úteis para escolher uma das vagas. Caso não haja manifestação no prazo, a vaga poderá ser cancelada, conforme as regras do edital.
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Serviço
Processo seletivo de vagas remanescentes da UnDF
Inscrições: até as 23h59 de sexta-feira (10/7)
Vagas: até 216
Cursos: matemática, letras-português, letras-inglês, gestão ambiental, atuação cênica, produção cultural e dança
Local das vagas: Ceilândia
Taxa de inscrição: não há cobrança