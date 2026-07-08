Inscrições para vagas remanescentes em cursos de graduação terminam nesta sexta

As vagas são para os cursos de matemática, letras-português, letras-inglês, gestão ambiental, atuação cênica, produção cultural e dança - (crédito: | Foto: Lucio Bernardo Jr/Agência Brasília)

Inscrições para o processo seletivo de vagas remanescentes da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Nunes (UnDF) terminam às 23h59 desta sexta-feira (10/7). A seleção prevê até 216 vagas em sete cursos de graduação, com ingresso no segundo semestre de 2026, no campus da instituição, em Ceilândia.

A participação não tem taxa de inscrição. As vagas são para os cursos de matemática, letras-português, letras-inglês, gestão ambiental, atuação cênica, produção cultural e dança. A inscrição deve ser feita pelo site.

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O processo seletivo não prevê aplicação de prova própria pela universidade. A avaliação será feita por carta de intenção, nas modalidades de ampla concorrência e de pessoas com 60 anos ou mais. Os candidatos da modalidade Tipo C, destinada a participantes de uma das cinco últimas edições do Enem para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL), serão classificados pela nota do exame.

Modalidades O processo seletivo é dividido em três modalidades de ingresso. O tipo A, de ampla concorrência, é destinado a candidatos que atendam aos requisitos previstos no edital. O tipo B é voltado a pessoas com 60 anos ou mais. Nestas duas modalidades, a avaliação será feita por carta de intenção.