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EDUCAÇÃO

UnDF abre 740 vagas para graduação no 2º semestre

Candidatos poderão usar notas das últimas cinco edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Inscrições vão de 25 de abril a 6 de maio

Vagas estão distribuídas entre os campi Ceilândia e Asa Norte - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)
Vagas estão distribuídas entre os campi Ceilândia e Asa Norte - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

A Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) publicou, nesta quarta-feira (22/4), o edital do processo seletivo para ingresso em cursos de graduação com início no segundo semestre letivo de 2026. Podem participar candidatos que tenham realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em uma das últimas cinco edições.

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As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da UnDF, entre os dias 25 de abril e 6 de maio, das 8h às 23h59. O edital foi divulgado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Ao todo, serão oferecidas 740 vagas em 17 cursos de graduação, incluindo licenciaturas, bacharelados e tecnólogos. 

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As vagas estão distribuídas entre os campi Ceilândia e Asa Norte. O processo seletivo possui três formas de acesso: a ampla concorrência, o sistema de cotas para estudantes de escolas públicas e cotas destinadas a pessoas com deficiência, candidatos negros, indígenas e quilombolas.

De acordo com o edital, caso as vagas reservadas para as políticas de cotas não sejam totalmente preenchidas, elas serão remanejadas para a ampla concorrência.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 22/04/2026 15:06
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