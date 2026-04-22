UnDF abre 740 vagas para graduação no 2º semestre

Vagas estão distribuídas entre os campi Ceilândia e Asa Norte - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

A Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) publicou, nesta quarta-feira (22/4), o edital do processo seletivo para ingresso em cursos de graduação com início no segundo semestre letivo de 2026. Podem participar candidatos que tenham realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em uma das últimas cinco edições.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da UnDF, entre os dias 25 de abril e 6 de maio, das 8h às 23h59. O edital foi divulgado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Ao todo, serão oferecidas 740 vagas em 17 cursos de graduação, incluindo licenciaturas, bacharelados e tecnólogos.

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As vagas estão distribuídas entre os campi Ceilândia e Asa Norte. O processo seletivo possui três formas de acesso: a ampla concorrência, o sistema de cotas para estudantes de escolas públicas e cotas destinadas a pessoas com deficiência, candidatos negros, indígenas e quilombolas.

De acordo com o edital, caso as vagas reservadas para as políticas de cotas não sejam totalmente preenchidas, elas serão remanejadas para a ampla concorrência.