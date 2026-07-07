UnB e Banco do Brasil firmam parceria em inteligência artificial

A Universidade de Brasília (UnB) e o Banco do Brasil assinaram um acordo de cooperação técnico-científica para desenvolver pesquisas aplicadas em inteligência artificial, analítica e outras tecnologias emergentes. A parceria será conduzida por meio do Parque Científico e Tecnológico da UnB (PCTec) e tem como objetivo transformar estudos acadêmicos em soluções práticas.

A iniciativa prevê a realização de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), além de ações de capacitação que reunirão pesquisadores e equipes das duas instituições. A proposta também busca aproximar a produção científica das demandas do mercado financeiro e da sociedade.

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Os estudos poderão abranger áreas estratégicas como experiência do usuário, segurança digital, computação, administração, marketing, cidades inteligentes e geociências, estimulando a troca de conhecimento entre a universidade e o setor produtivo.

Segundo as instituições, o acordo pretende fortalecer a conexão entre academia e indústria financeira, incentivando o desenvolvimento de soluções inovadoras baseadas em dados e inteligência artificial.