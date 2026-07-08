Prorrogado para 12/7 prazo para inscrições em cursos de idiomas nos CILs

Prazo para inscrições para cursar idiomas nos Centros Interescolares de Línguas (CILs) vai até o próximo domingo (12) - (crédito: Tony Oliveira AG Brasilia)

O prazo para se inscrever em cursos de idiomas em Centros Interescolares de Línguas (CILs) no próximo semestre do ano foi prorrogado para o próximo domingo (12/7). A seleção é voltada para estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal, alunos dos colégios militares e a comunidade em geral. Haverá vagas para cursos de inglês, espanhol, francês e japonês.

Para concorrer a uma vaga, os interessados devem realizar o cadastro no site da Secretaria de Estado de Educação (SEE-DF), onde é possível se inscrever em até quatro opções de línguas. Além do idioma desejado, o candidato também escolhe o CIL no qual deseja estudar. Os alunos da rede pública são obrigados á efetuar a inscrição para o turno contrário ao da escola de origem.

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Resultados

O processo seletivo será realizado por meio de sorteio eletrônico, dividido em três etapas de acordo com o público-alvo. Os resultados estarão disponíveis no mesmo site do cadastro . Confira abaixo as datas previstas para a divulgação dos resultados.

1ª chamada (estudantes da rede pública): 18/7, após as 18h

2ª chamada (estudantes da rede pública e colégios militares): 28/7, após as 18h

3ª chamada (comunidade em geral): 4/8, após as 18h

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A verificação do resultado é de responsabilidade do candidato pois, não há o envio de comunicados individuais aos contemplados. Os sorteados deverão se apresentar à secretaria escolar do CIL para o qual conseguiram a vaga em prazos já estipulados. São eles:

Contemplados na 1ª chamada: 20 a 23 de julho de 2026.

Contemplados na 2ª chamada: 29 e 30 de julho de 2026.

Contemplados na 3ª chamada: 5 e 6 de agosto de 2026.

Matrícula

Para efetuar a matrícula, é necessário portar os documentos:Original e cópia da Certidão de Nascimento ou Registro Geral (RG) do estudante;CPF do estudante; RG e CPF do responsável; 2 fotos 3×4; Comprovante de residência ou declaração, nos termos da Lei Distrital n° 4.225/2008; Comprovante de tipagem sanguínea e fator RH, nos termos da Lei Distrital nº 4.379/2009.

Em casos de estudantes menores de idade, os responsáveis precisam mostrar RG, CPF e declaração de escolaridade do estudante. Candidatos que não realizarem a matrícula dentro do prazo estipulado nas chamadas perderão sua vaga.