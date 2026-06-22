Projeto do DF que leva acesso à Justiça às escolas ganha destaque nacional

A presença da Defensoria Pública dentro das escolas públicas do Distrito Federal colocou uma iniciativa local no radar de uma das principais premiações jurídicas do país. O projeto Defensoria nas Escolas, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Educação do DF, recebeu nesta quinta-feira (19/6) a visita da comissão julgadora do Prêmio Innovare, que avalia práticas voltadas ao aprimoramento da Justiça brasileira.
A agenda ocorreu em Ceilândia, uma das regiões atendidas pelo programa, que leva orientação jurídica, educação em direitos e encaminhamento de demandas a estudantes e suas famílias. A visita técnica serviu para apresentar o funcionamento da iniciativa, sua metodologia e os resultados alcançados ao longo da execução.
O projeto atua principalmente em áreas de maior vulnerabilidade social, onde questões ligadas à documentação civil e ao acesso a direitos básicos ainda representam desafios para milhares de famílias. Em Ceilândia, por exemplo, mais de 2 mil crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento, cenário que evidencia a dimensão das demandas identificadas nas unidades escolares.
Além do atendimento jurídico, a iniciativa promove atividades educativas e espaços de escuta voltados à prevenção de conflitos e ao fortalecimento da cidadania entre crianças e adolescentes. A proposta é aproximar os serviços da Defensoria da comunidade escolar e facilitar o acesso à informação sobre direitos e garantias legais.
Durante a visita, o consultor do Prêmio Innovare, Marco Lara, acompanhou de perto o trabalho desenvolvido nas escolas e destacou o alcance social da ação. Segundo ele, a iniciativa demonstra como a orientação jurídica e o acesso à informação podem produzir impactos concretos na vida de famílias que muitas vezes estão distantes dos serviços públicos.
A 23ª edição do Prêmio Innovare registrou recorde de participação em 2026, com 807 iniciativas habilitadas em todo o país. Os finalistas serão anunciados em outubro, e a cerimônia de premiação está prevista para dezembro, no Supremo Tribunal Federal.
A inclusão do Defensoria nas Escolas entre os concorrentes reforça a projeção nacional de uma iniciativa que une educação, cidadania e acesso à Justiça dentro do ambiente escolar, alcançando estudantes e famílias em regiões marcadas por demandas sociais históricas.
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