Produtores rurais podem solicitar máquinas e serviços ao DF; veja como

Quem quiser recorrer ao benefício precisa procurar o Conselho Regional de Desenvolvimento Rural da sua área e protocolar a solicitação - (crédito: Foto: Divulgação/Agência Brasília)

Produtores rurais podem requerer do Distrito Federal serviços mecanizados para suas propriedades. A iniciativa permite que agricultores da região solicitem apoio de equipamentos pesados e serviços para melhorar a infraestrutura de suas propriedades. O pacote, batizado de Porteira para Dentro, inclui desde a recuperação de estradas vicinais até intervenções para conter o avanço da erosão no solo.

O produtor rural atendido tem à disposição retroescavadeiras, motoniveladoras, mini escavadeiras, caminhões-pipa e caminhões basculantes para diferentes frentes de trabalho no meio rural. Entre as demandas atendidas estão a escavação de bacias de contenção para águas da chuva, a abertura das chamadas ondulações "peito de pomba", além da construção e conservação de canais, reservatórios já existentes e vias internas — sempre respeitando as regras previstas em norma para esse tipo de atendimento.

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Como pedir o serviço

Quem quiser recorrer ao benefício precisa procurar o Conselho Regional de Desenvolvimento Rural da sua área e protocolar a solicitação formalmente. A partir daí, o pedido segue para o setor responsável, que envia uma equipe técnica ao local para avaliar se a intervenção é necessária e viável. Confirmada a validação, o serviço entra no cronograma e é realizado de acordo com a disponibilidade de máquinas e equipes.