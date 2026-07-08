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Obituário: 50 funerais nesta quarta-feira (8/7); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 8 de julho de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso de Goiás

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (8/7):

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Campo da Esperança

  • Cacilda Carneiro de Araújo, 87 anos
  • Davi de Oliveira Souza, 54 anos
  • Erceni José Gonçalves, 77 anos
  • Eurípedes Ribeiro de Queiroz, 79 anos
  • Fábio de Carvalho, 78 anos
  • Jesus Aparecido da Silva, 63 anos
  • Luzia Noleto Brettas, 89 anos
  • Maria das Graças Fernandes, 76 anos
  • Maria do Socorro Sales Lopes, menos de 1 ano
  • Maria Nunes da Silva, 72 anos
  • Marilza de Almeida Gonçalves, 83 anos
  • Nilton Gonçalves Martins Filho, 53 anos
  • Paulo Alexandre Sad Tanus, 56 anos
  • Reinildo Alves do Nascimento, 40 anos
  • Ricardo Pereira da Silva, 50 anos
  • Vilma Soares Pimenta, 85 anos
  • Waldomiro de Freitas Mattos, 90 anos

Taguatinga

  • Brayan Kallel de Souza, 1 ano
  • Daphne Pereira dos Santos, menos de 1 ano
  • Diogo Wallacy Araújo Mesquita, 23 anos
  • Domingas Gonçalves de Carvalho, 92 anos
  • Eludes Romeiro de Laceda, 89 anos
  • Genildo Ferreira, 58 anos
  • Giorgian Costa Peixoto, menos de 1 ano
  • Ivo Vieira de Alencar, 74 anos
  • Jesus Pantaleão de Araújo, 87 anos
  • João Aires da Silva, 81 anos
  • José de Ribamar Monteiro da Conceição, 48 anos
  • Leandro dos Santos Claro de Souza, 34 anos
  • Marivaldo Monteiro, 81 anos
  • Sebastiana Salvina de Jesus, 76 anos
  • Valentina Nobre de Lima, 11 anos

Gama

  • Evaldo Correa, 57 anos
  • Maria de Jesus Sousa, 86 anos
  • Marinoza Maria Correia, 81 anos
  • Paulo Ricardo Moraes Sousa, 27 anos

Planaltina

  • Domingos Ribeiro Braga, 50 anos
  • Francisca Alves da Silva, 75 anos
  • Izabel Farias da Fonseca, 80 anos

Brazlândia

  • Maria da Conceição Fonseca da Silva, 58 anos
  • Sara Quirino Rodrigues, 66 anos

Sobradinho

  • Alvina Pereira da Silva, 79 anos
  • Elisângela Nubia de Brito, 50 anos
  • Hellen Caroliny Cedro da Silva, 26 anos
  • Maria dos Anjos Martins, 84 anos

Jardim Metropolitano

  • Antonio de Paulo Nascimento, 66 anos
  • Jose Alejandro Galeano Garcia, 27 anos (cremação)
  • José Gonçalves da Silva, 81 anos (cremação)
  • Shauti Hadit Alzate Salazar, 45 anos (cremação)
  • Wilmar Sebastião Cardoso, 71 anos (cremação)

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 08/07/2026 19:34
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