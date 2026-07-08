Obituário: 50 funerais nesta quarta-feira (8/7); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (8/7):
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Campo da Esperança
- Cacilda Carneiro de Araújo, 87 anos
- Davi de Oliveira Souza, 54 anos
- Erceni José Gonçalves, 77 anos
- Eurípedes Ribeiro de Queiroz, 79 anos
- Fábio de Carvalho, 78 anos
- Jesus Aparecido da Silva, 63 anos
- Luzia Noleto Brettas, 89 anos
- Maria das Graças Fernandes, 76 anos
- Maria do Socorro Sales Lopes, menos de 1 ano
- Maria Nunes da Silva, 72 anos
- Marilza de Almeida Gonçalves, 83 anos
- Nilton Gonçalves Martins Filho, 53 anos
- Paulo Alexandre Sad Tanus, 56 anos
- Reinildo Alves do Nascimento, 40 anos
- Ricardo Pereira da Silva, 50 anos
- Vilma Soares Pimenta, 85 anos
- Waldomiro de Freitas Mattos, 90 anos
Taguatinga
- Brayan Kallel de Souza, 1 ano
- Daphne Pereira dos Santos, menos de 1 ano
- Diogo Wallacy Araújo Mesquita, 23 anos
- Domingas Gonçalves de Carvalho, 92 anos
- Eludes Romeiro de Laceda, 89 anos
- Genildo Ferreira, 58 anos
- Giorgian Costa Peixoto, menos de 1 ano
- Ivo Vieira de Alencar, 74 anos
- Jesus Pantaleão de Araújo, 87 anos
- João Aires da Silva, 81 anos
- José de Ribamar Monteiro da Conceição, 48 anos
- Leandro dos Santos Claro de Souza, 34 anos
- Marivaldo Monteiro, 81 anos
- Sebastiana Salvina de Jesus, 76 anos
- Valentina Nobre de Lima, 11 anos
Gama
- Evaldo Correa, 57 anos
- Maria de Jesus Sousa, 86 anos
- Marinoza Maria Correia, 81 anos
- Paulo Ricardo Moraes Sousa, 27 anos
Planaltina
- Domingos Ribeiro Braga, 50 anos
- Francisca Alves da Silva, 75 anos
- Izabel Farias da Fonseca, 80 anos
Brazlândia
- Maria da Conceição Fonseca da Silva, 58 anos
- Sara Quirino Rodrigues, 66 anos
Sobradinho
- Alvina Pereira da Silva, 79 anos
- Elisângela Nubia de Brito, 50 anos
- Hellen Caroliny Cedro da Silva, 26 anos
- Maria dos Anjos Martins, 84 anos
Jardim Metropolitano
- Antonio de Paulo Nascimento, 66 anos
- Jose Alejandro Galeano Garcia, 27 anos (cremação)
- José Gonçalves da Silva, 81 anos (cremação)
- Shauti Hadit Alzate Salazar, 45 anos (cremação)
- Wilmar Sebastião Cardoso, 71 anos (cremação)
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postado em 08/07/2026 19:34