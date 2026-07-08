Obituário: 50 funerais nesta quarta-feira (8/7); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (8/7):

Campo da Esperança

Cacilda Carneiro de Araújo, 87 anos



Davi de Oliveira Souza, 54 anos



Erceni José Gonçalves, 77 anos



Eurípedes Ribeiro de Queiroz, 79 anos



Fábio de Carvalho, 78 anos



Jesus Aparecido da Silva, 63 anos



Luzia Noleto Brettas, 89 anos



Maria das Graças Fernandes, 76 anos



Maria do Socorro Sales Lopes, menos de 1 ano



Maria Nunes da Silva, 72 anos



Marilza de Almeida Gonçalves, 83 anos



Nilton Gonçalves Martins Filho, 53 anos



Paulo Alexandre Sad Tanus, 56 anos



Reinildo Alves do Nascimento, 40 anos



Ricardo Pereira da Silva, 50 anos



Vilma Soares Pimenta, 85 anos



Waldomiro de Freitas Mattos, 90 anos

Taguatinga

Brayan Kallel de Souza, 1 ano



Daphne Pereira dos Santos, menos de 1 ano



Diogo Wallacy Araújo Mesquita, 23 anos



Domingas Gonçalves de Carvalho, 92 anos



Eludes Romeiro de Laceda, 89 anos



Genildo Ferreira, 58 anos



Giorgian Costa Peixoto, menos de 1 ano



Ivo Vieira de Alencar, 74 anos



Jesus Pantaleão de Araújo, 87 anos



João Aires da Silva, 81 anos



José de Ribamar Monteiro da Conceição, 48 anos



Leandro dos Santos Claro de Souza, 34 anos



Marivaldo Monteiro, 81 anos



Sebastiana Salvina de Jesus, 76 anos



Valentina Nobre de Lima, 11 anos

Gama

Evaldo Correa, 57 anos



Maria de Jesus Sousa, 86 anos



Marinoza Maria Correia, 81 anos



Paulo Ricardo Moraes Sousa, 27 anos

Planaltina

Domingos Ribeiro Braga, 50 anos



Francisca Alves da Silva, 75 anos



Izabel Farias da Fonseca, 80 anos

Brazlândia

Maria da Conceição Fonseca da Silva, 58 anos



Sara Quirino Rodrigues, 66 anos

Sobradinho

Alvina Pereira da Silva, 79 anos



Elisângela Nubia de Brito, 50 anos



Hellen Caroliny Cedro da Silva, 26 anos



Maria dos Anjos Martins, 84 anos

Jardim Metropolitano

Antonio de Paulo Nascimento, 66 anos



Jose Alejandro Galeano Garcia, 27 anos (cremação)



José Gonçalves da Silva, 81 anos (cremação)



Shauti Hadit Alzate Salazar, 45 anos (cremação)



Wilmar Sebastião Cardoso, 71 anos (cremação)

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