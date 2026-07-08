Júri de Brasília julga servidor do STM que atropelou e matou ciclista

Momentos antes do atropelamento, o motorista trafegava em velocidade entre 106 km/h e 151 km/h - (crédito: Arquivo pessoal)

O julgamento do servidor do Superior Tribunal Militar (STM) Marcelo Damasceno Barroso começa às 9h de quinta-feira (9/7). Marcelo é acusado de homicídio qualificado com dolo eventual e tentativa de homicídio em um sinistro de trânsito que resultou na morte do ciclista Ricardo Campêlo Aragão e deixou Nadia Bittencourt, ferida.

O caso será analisado pelo júri após a confirmação da decisão de pronúncia pela 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que entendeu haver indícios suficientes para submeter o réu ao julgamento popular.

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Segundo a denúncia do Ministério Público, o caso ocorreu por volta das 21h50 de 10 de outubro de 2020, na via W4 Norte, na altura do Colégio Militar, entre as quadras 703 e 704 da Asa Norte. A acusação aponta que Marcelo Damasceno Barroso conduzia um Toyota Yaris e, ao assumir o risco de produzir o resultado morte, atropelou os ciclistas Ricardo Campelo Aragão, de 58 anos, e Nadia Bittencourt. Ricardo morreu ainda no local em decorrência de politraumatismo, enquanto Nadia sofreu lesões graves e sobreviveu após ser socorrida.

De acordo com os autos, o acusado havia passado a noite em um bar na CLS 204 Sul, onde teria consumido grande quantidade de bebidas alcoólicas, incluindo destilados. Após deixar o estabelecimento, ainda conforme a denúncia, ele assumiu a direção do veículo sob influência de álcool e seguiu em direção à Asa Norte.

A acusação sustenta que, momentos antes do atropelamento, o motorista trafegava em velocidade entre 106 km/h e 151 km/h, em um trecho cuja velocidade máxima permitida é de 50 km/h. Testemunhas ouvidas durante a investigação relataram que o veículo desviou para a faixa da direita e atingiu os dois ciclistas, que pedalavam próximos ao meio-fio. Na sequência, o automóvel teria retornado à faixa original sem reduzir a velocidade.

Ainda conforme a denúncia, após a colisão, o motorista não parou para prestar socorro às vítimas. O Ministério Público afirma que ele deixou o local, escondeu o veículo na garagem de um bloco da Superquadra Norte 104 e seguiu para sua residência, na SQN 703, onde recebeu uma pizza poucos minutos depois. Enquanto isso, pessoas que passavam pela via prestaram os primeiros atendimentos às vítimas até a chegada de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros (CBMDF).

Na denúncia, o Ministério Público também sustenta que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, sob o argumento de que os ciclistas trafegavam em uma via de baixa velocidade, próximos ao meio-fio e com iluminação própria nas bicicletas, quando foram surpreendidos pelo veículo que desviou repentinamente em direção a eles. Posteriormente, contudo, essa qualificadora foi afastada na decisão de pronúncia e não integra as acusações que serão submetidas ao Tribunal do Júri.

Além da acusação de homicídio consumado e tentativa de homicídio com dolo eventual, o Ministério Público imputou ao réu os crimes de dirigir com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool, omissão de socorro e fuga do local do acidente para evitar eventual responsabilização penal e civil.