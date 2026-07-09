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ESTUPRO

Idoso é preso acusado de estuprar crianças da própria família

Homem se aproveitava do vínculo familiar para atrair as vítimas com promessas de presentes e brinquedos. Após os abusos, intimidava as crianças para que elas não o denunciasse

A investigação partiu de uma denúncia anônima, motivada por uma postagem nas redes sociais - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
A investigação partiu de uma denúncia anônima, motivada por uma postagem nas redes sociais - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Beatriz Ocké*

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Um homem de 70 anos foi preso nesta quinta-feira (9/7) por suspeita de abusar sexualmente de crianças da própria família. Em Samambaia, os agentes da Seção de Atendimento à Mulher (SAM) da 26ª Delegacia de Polícia cumpriram o mandado de prisão contra o idoso, investigado pela prática do crime de Estupro de Vulnerável. 

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A investigação começou após uma vítima, encorajada por uma publicação em rede social na qual uma mulher relata abusos sexuais sofridos na infância, denunciou o autor do crime. Em seguida, relatos de membros da família do investigado também vieram à tona. 

Os depoimentos revelaram um padrão de conduta do homem que se aproveitava da confiança dos familiares para atrair as crianças com promessas de brinquedos e presentes, silenciando as vítimas por meio de um comportamento intimidador. Os episódios de violência ocorriam, em sua maioria, na residência do investigado, em Samambaia. 

Em decorrência das denúncias que apresentavam elementos consistentes de autoria e materialidade, foi determinada a prisão do autor dos fatos. O homem foi encaminhado à unidade policial, onde ficará à disposição da Justiça.

* Estagiária sob a supervisão de Adriana Bernardes

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 09/07/2026 10:18
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