Polícia apura esquema de fraudes milionárias em bancos; dois presos

Uma organização criminosa suspeita de aliciar funcionários de instituições financeiras para obter acesso privilegiado aos sistemas internos de bancos e viabilizar fraudes milionárias é alvo de uma operação na manhã desta quinta-feira (9/7). A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e a Polícia Civil do Maranhão (PCMA) cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão no DF, em Goiás e no Maranhão contra investigados por participação no esquema. Até o momento, duas pessoas foram presas.

De acordo com a PCDF, a fraude só não causou prejuízos estimados em R$ 500 milhões ao sistema bancário nacional devido à atuação integrada das forças policiais com o setor de segurança do banco, que conseguiu impedir a conclusão das transferências fraudulentas.

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As investigações apontam que o grupo criminoso recrutava gerentes de instituições financeiras, que forneciam credenciais de acesso consideradas indispensáveis para que integrantes da organização realizassem operações financeiras fraudulentas.

Durante a apuração, a polícia identificou uma estrutura criminosa composta por operadores técnicos, intermediadores, programadores e colaboradores internos. Segundo as investigações, o grupo utilizava softwares maliciosos, acessava remotamente os dispositivos usados pelos gerentes bancários, promovia reuniões virtuais para planejar as ações e buscava contornar sucessivas camadas de segurança das instituições financeiras.

Batizada de Operação Zero Trust, a ação evidencia uma modalidade de criminalidade cada vez mais sofisticada, baseada na exploração do chamado "fator humano". Além de atacar os sistemas tecnológicos, os criminosos passaram a investir no aliciamento de funcionários com acesso privilegiado às plataformas bancárias como forma de superar os mecanismos tradicionais de segurança digital.

As investigações seguem sob sigilo judicial para identificar outros integrantes da organização criminosa e esclarecer completamente o esquema.