Umidade do ar cai para 25% no DF e temperatura pode chegar à 28°C

Com possibilidade de chuva reduzida, temperaturas e umidade cada dia mais baixas, o inverno começa a dar as caras no Distrito Federal, de fato. Quem acordou cedinho para trabalhar ou correr pegou os termômetros marcando, em média, 11,7ºC no Distrito Federal e, 13,5ºC, em Brasília.
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Mais tarde, a partir do meio dia até por volta das 16h, o brasiliense vai penar com a secura. De acordo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar pode cair para 25% nesta quinta-feira (9/7). Segundo o meteorologista do Inmet, Wendell Fialho, à tarde vai fazer calor, com termômetros registrando até 28°C.
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Com a queda da umidade, a capital fica sob alerta e, por isso, é importante reforçar os cuidados, como a hidratação e evitar o descarte inadequado de bitucas de cigarro acesas porque isso pode causar incêndios florestais, quando jogados na vegetação.
Ter precaução com a exposição ao sol também é uma das medidas orientadas por Fialho. Isso por que a combinação entre calor, radiação solar e baixa umidade pode aumentar o risco de desidratação e de queimaduras solares.