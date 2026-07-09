Umidade do ar cai para 25% no DF e temperatura pode chegar à 28°C

Com possibilidade de chuva reduzida, temperaturas e umidade cada dia mais baixas, o inverno começa a dar as caras no Distrito Federal, de fato. Quem acordou cedinho para trabalhar ou correr pegou os termômetros marcando, em média, 11,7ºC no Distrito Federal e, 13,5ºC, em Brasília.

Mais tarde, a partir do meio dia até por volta das 16h, o brasiliense vai penar com a secura. De acordo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar pode cair para 25% nesta quinta-feira (9/7). Segundo o meteorologista do Inmet, Wendell Fialho, à tarde vai fazer calor, com termômetros registrando até 28°C.

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Com a queda da umidade, a capital fica sob alerta e, por isso, é importante reforçar os cuidados, como a hidratação e evitar o descarte inadequado de bitucas de cigarro acesas porque isso pode causar incêndios florestais, quando jogados na vegetação.

Ter precaução com a exposição ao sol também é uma das medidas orientadas por Fialho. Isso por que a combinação entre calor, radiação solar e baixa umidade pode aumentar o risco de desidratação e de queimaduras solares.