Desligamento de energia atinge área do Itapoã nesta quinta-feira (9/7)

Manutenção na rede elétrica deixa área do Itapoã sem energia nesta quinta (9/7) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Moradores de parte da Quadra 501, no Itapoã, ficarão sem energia elétrica nesta quinta-feira (9/7), das 10h às 16h, em razão de um desligamento programado para a realização de serviços na rede de distribuição.

A suspensão temporária do fornecimento permitirá que equipes façam a retirada de pipas presas à rede elétrica com segurança. O desligamento afetará o Conjunto F (lotes 56, 57, 58, 59 e 60), o Conjunto G (lotes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10) e o Conjunto H (lote 83).

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Segundo a concessionária, caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário previsto, o fornecimento de energia será restabelecido imediatamente.

Além dos desligamentos programados, interrupções não previstas também podem ocorrer. Nessas situações, os moradores podem comunicar a falta de energia pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva ou de fala têm à disposição o número 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado.