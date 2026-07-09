Vídeo: traficantes que abasteciam o DF com drogas são presos em flagrante

PCDF prende traficantes que atuavam no abastecimento de drogas para o DF - (crédito: PCDF/Divulgação)

Dois homens, de 30 e 21 anos, suspeitos de integrar um esquema de abastecimento de drogas para o Distrito Federal, foram presos em flagrante. Os investigados, moradores de Cocalzinho de Goiás (GO), são apontados como responsáveis pelo fornecimento de entorpecentes para traficantes que atuam na capital.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Polícia apura esquema de fraudes milionárias em bancos; dois presos

A prisão foi executada na última quarta-feira (8/7), pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte), após um trabalho de inteligência que identificou a atuação da dupla no transporte de drogas para o DF.

Os suspeitos foram abordados por equipes policiais em uma via pública durante uma ação previamente planejada. Durante a revista, os agentes encontraram um tablete de skank, conhecido como uma versão mais potente da maconha, além de outra porção da mesma droga escondida no painel do veículo utilizado pelos investigados.

A dupla recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhada à 9ª DP, onde acabaram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Segundo a corporação, as investigações continuam para identificar outros integrantes do grupo criminoso e aprofundar a apuração sobre o esquema de distribuição de entorpecentes que abastece o DF.