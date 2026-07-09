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Tráfico de drogas

Vídeo: traficantes que abasteciam o DF com drogas são presos em flagrante

Dupla transportava skank em veículo e é investigada por integrar esquema de fornecimento de entorpecentes vindo de Goiás para ser revendido no DF

PCDF prende traficantes que atuavam no abastecimento de drogas para o DF - (crédito: PCDF/Divulgação)
PCDF prende traficantes que atuavam no abastecimento de drogas para o DF - (crédito: PCDF/Divulgação)

Dois homens, de 30 e 21 anos, suspeitos de integrar um esquema de abastecimento de drogas para o Distrito Federal, foram presos em flagrante. Os investigados, moradores de Cocalzinho de Goiás (GO), são apontados como responsáveis pelo fornecimento de entorpecentes para traficantes que atuam na capital.

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A prisão foi executada na última quarta-feira (8/7), pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte), após um trabalho de inteligência que identificou a atuação da dupla no transporte de drogas para o DF.

Os suspeitos foram abordados por equipes policiais em uma via pública durante uma ação previamente planejada. Durante a revista, os agentes encontraram um tablete de skank, conhecido como uma versão mais potente da maconha, além de outra porção da mesma droga escondida no painel do veículo utilizado pelos investigados.

A dupla recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhada à 9ª DP, onde acabaram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Segundo a corporação, as investigações continuam para identificar outros integrantes do grupo criminoso e aprofundar a apuração sobre o esquema de distribuição de entorpecentes que abastece o DF.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 09/07/2026 11:03
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