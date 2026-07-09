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POLÍCIA

Mulher é presa por tráfico interestadual de drogas na divisa com o DF

Junto à suspeita, foram apreendidos 18 tabletes de substância análoga à cocaína e 10 peças de substância análoga ao crack. A mulher vinha de São Paulo com destino ao Piauí

Voluma de entorpecentes apreendidos pela Polícia Militar com mulher presa por tráfico interestadual de drogas - (crédito: PMDF)
Voluma de entorpecentes apreendidos pela Polícia Militar com mulher presa por tráfico interestadual de drogas - (crédito: PMDF)

Uma mulher foi presa por tráfico interestadual de drogas na divisa entre o Distrito Federal e Goiás durante operação do Grupamento Tático Rural (GTR) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Com ela, foram encontrados 18 tabletes de substância análoga à cocaína e 10 peças de substância análoga ao crack. A suspeita confessou que teria recebido R$ 3 mil para transportar a carga de São Paulo para o Piauí. 

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A prisão foi realizada na noite de quarta-feira (9/7). De acordo com a polícia, o valor das drogas apreendidas é estimado em R$ 1,7 milhão. A autora foi conduzida, juntamente com todas as substâncias, à Delegacia de Polícia Civil para a execução das providências cabíveis. A mulher não tinha passagem pela polícia.

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 09/07/2026 14:09
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