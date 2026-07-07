Dupla passeia com "beckmóvel" em Samambaia Sul e acaba presa

Um dos suspeitos tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido a dois quarteirões do local - (crédito: Divulgação/PMDF)

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas, em Samambaia Sul. A ação foi realizada pelo Grupo Tático Motociclístico (GTM 48) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), após informações das equipes de inteligência indicarem que um carro branco era utilizado para o comércio itinerante de entorpecentes na região.

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Durante a abordagem policial, na noite de segunda-feira (6/7), por volta das 21h30, um dos suspeitos tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido a dois quarteirões do local. Na tentativa de escape, a dupla jogou na via pública cerca de 50 gramas de "ICE" (pasta-base de maconha), flagrante testemunhado por pedestres. O Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) foi acionado e localizou mais duas porções de maconha escondidas no veículo e na rua.

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Na delegacia, os militares constataram que o homem que tentou fugir era um detento foragido do sistema prisional, onde cumpria pena por roubo. O comparsa já acumulava antecedentes criminais por tráfico de drogas. Além disso, o condutor do automóvel foi autuado por dirigir veículo de categoria diferente da permitida em sua habilitação.

As porções de maconha, a pasta-base e o carro foram apreendidos e apresentados na 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul), responsável pelo registro do flagrante.