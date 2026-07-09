Sesc-DF e CFO oferecem atendimento odontológico gratuito a crianças

Ação inclui, ainda, campanha de conscientização sobre a importância da saúde bucal - (crédito: imagem gerada por i.a )

O Sesc-DF e o Conselho Federal de Odontologia (CFO) realizam, neste sábado (11/7), atendimento odontológico gratuito para crianças em situação de vulnerabilidade social na Rodoviária do Plano Piloto. A ação vai ocorrer das 9h às 13h. Uma unidade móvel do Sesc-DF vai oferecer restaurações, clareamento, limpeza, aplicação de flúor, check-up e pequenas cirurgias.

O projeto faz parte da campanha Julho Neon, mês dedicado à conscientização da saúde bucal no Brasil. Durante a ação deste sábado, o Sesc-DF estará presente com a carreta OdontoSesc, que oferece restaurações, clareamento, limpeza, aplicação de flúor, check-up e pequenas cirurgias. Também haverá campanha de conscientização sobre a importância da saúde bucal.

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Falta de acesso

O Brasil tem o maior número de dentistas no mundo. Mesmo assim, milhões de brasileiros ainda sofrem com a falta de acesso regular a consultas. Segundo o IBGE, 34 milhões de brasileiros com mais de 18 anos perderam 13 dentes ou mais. Outros 14 milhões perderam todos os dentes. Entre idosos, a perda dentária aumenta em 4,7 vezes a chance de mastigação inadequada, o que pode levar a deficiências nutricionais e perda de peso.

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A saúde bucal também afeta o coração. Estudos do Instituto do Coração (InCor) indicam que cerca de 45% das doenças cardíacas podem ter origem em infecções na boca. O Brasil registra quase 3 mil mortes por ano por endocardite bacteriana (uma infecção grave nas válvulas cardíacas) e até 17 casos da doença a cada 100 mil habitantes.

O câncer de boca é o quinto tumor mais frequente em homens e o 12º em mulheres no país, com estimativa de 15 mil novos casos anuais. Tabagismo, consumo de álcool, exposição solar e HPV estão entre os principais fatores de risco. A maioria dessas doenças, porém, pode ser prevenida com higiene adequada, consultas periódicas e diagnóstico precoce.

Serviço:

Julho Neon: Parceria do Sesc-DF e CFO para atendimento gratuito

Onde: Na Rodoviária do Plano Piloto

Data: sábado, 11 de julho

Horário: das 9h às 13h

Local: Rodoviária do Plano Piloto



