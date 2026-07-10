Saúde bucal exige prevenção da infância à velhice, alerta dentista

09/07/2026 Geisa Cantelli*, cirurgiã-dentista, especialista em Ortodontia e Reabilitação Oral, é a entrevistada do CB.Saúde .Na bancada, Carmen Souza e Sibele Negromonte. - (crédito: Davi Pereira/CB/D.A Press)

A cirurgiã-dentista, especialista em ortodontia e reabilitação oral, Geisa Cantelli destacou a importância dos cuidados preventivos com a saúde bucal da infância à velhice. Ao CB.Saúde — parceria entre o Correio e a TV Brasília — realizado nessa quinta-feira (9/7), ela explicou às jornalistas Carmen Souza e Sibele Negromonte que infecções na boca podem favorecer o surgimento de doenças graves no coração, como a endocardite bacteriana. "É uma condição rara e muito grave", afirmou. Confira os principais trechos da conversa:

Como está a realidade atual do Brasil com relação à saúde bucal?

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Tem melhorado muito. As últimas pesquisas mostram que melhoramos em torno de 47% nos últimos 20 anos em relação ao índice Cpod, que se refere à quantidade de dentes cariados, perdidos e obturados. Em 2003, tínhamos um índice em torno de 20 dentes para cada paciente com dentição permanente e, hoje, o índice é de 10 dentes. Ainda é muito alto, porque acima de seis já consideramos um número alto. Para uma população que tem uma das melhores odontologias do mundo, precisamos melhorar ainda mais.

Há implicações para a saúde do indivíduo com perda dos dentes?

No caso das crianças, os dentes de leite não estão ali à toa, mas estrategicamente para orientar os permanentes que vão vir. Essa bagunça da arcada pode começar ainda na primeira infância. A falta de dentes vai interferir até mesmo no desenvolvimento da face. Quando tem uma criança que perdeu vários dentes, por exemplo, por cáries rampantes de mamadeiras, a criança passa a ter a dentição toda bagunçada, e isso interfere em questões respiratórias e de fala. No adulto, também há uma série de questões, porque nem sempre dá para reabilitar o paciente de forma simples.

Problemas bucais podem acarretar intercorrências cardíacas?

Sim. Um desses fatores é a endocardite bacteriana, uma condição rara, mas muito grave. Quando a gente tem um problema bucal que sangra, é como se tivesse uma ferida aberta que é uma porta de entrada para contaminação bacteriana na corrente sanguínea. Na boca, temos uma quantidade enorme de bactérias e precisamos viver com isso em equilíbrio. Se você já tem um sangramento gengival, há uma porta de entrada para a área sistêmica e algumas bactérias têm predisposição a aderirem em partes específicas de válvulas cardíacas.

Existem prejuízos de ficar sem dentes na velhice?

As pessoas se acostumaram a perder os dentes, achar que é normal e aderir à prótese total removível. Hoje, se eu for colocar uma prótese total em um paciente, ele vai ter muita dificuldade. As pessoas se acostumaram a mastigar e a viver daquela forma, mas na verdade, elas não têm qualidade de mastigação e se acostumaram a engolir de qualquer forma. A gente não pode aceitar e tratar isso com naturalidade.

Qual a melhor rotina de escovação para as crianças?

Orientamos aos pais que deixem essa criança escovar sozinha, mas façam uma escovação supervisionada. Precisamos introduzir o hábito do uso do fio dental desde muito cedo e perder aquele hábito do palito que não ajuda, só empurra o alimento para baixo da gengiva. O pai e a mãe que conseguem, pelo menos, no período noturno fazer essa higienização da forma adequada, passando o fio dental, escovando direitinho e permitindo que essa criança vá dormir sem se alimentar de novo, é muito estratégico e funciona muito bem. A escovação deve ser feita com escova extramacia, de cerdas muito finas, porque não é força, é jeito. Em relação ao bochecho, a orientação é que não seja feito com frequência e deve ser utilizado com orientação do dentista.

Quais as vantagens de começar o trabalho de ortodontia cedo, como previsto na campanha Julho Laranja?

Essa é uma questão extremamente importante para nós, ortodontistas, e sempre foi uma pauta muito importante. Vemos a facilidade que temos de tratar quando há diagnóstico precoce. A prevenção é melhor do que a cura e o tratamento. É fantástica essa avaliação na primeira infância, por volta dos 6, 7 anos, que é o período, mais ou menos, que começa a troca dos dentinhos de leite pelos dentes permanentes.

Julho Laranja

No dia 3 de junho deste ano, foi sancionada a Lei 15.424, que institui o Julho Laranja no calendário oficial do país e prevê ações de divulgação e esclarecimento sobre a importância dos cuidados ortodônticos para prevenir e corrigir precocemente alterações na arcada dentária.

A conscientização sobre a necessidade da realização de exame ortodôntico anual em crianças de 6 a 12 anos de idade passa a contar com uma campanha de alcance nacional, que tem como objetivo ampliar o acesso à informação sobre a avaliação ortodôntica precoce e estimular a adoção de medidas preventivas nos serviços público e privado de saúde.

Fonte: Agência Senado