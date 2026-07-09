"A liturgia é cantada", diz maestro da Capela Sistina em Brasília

Segundo Monsenhor Marcos Pavan, essa compreensão foi reafirmada pelo Concílio Vaticano II e permanece como um dos pilares da tradição musical da Igreja - (crédito: Minervino CB Press)

Pouco antes da Santa Missa na Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, na noite desta quinta-feira (9/7), o maestro Monsenhor Marcos Pavan destacou o papel da música na liturgia católica e o significado da primeira turnê da Cappella Musicale Pontificia "Sistina" pela América Latina. Primeiro brasileiro a assumir a direção do tradicional Coro do Papa, ele afirmou que a missão do grupo vai além da excelência artística e está diretamente ligada ao anúncio da Palavra de Deus por meio da música.

"A liturgia é cantada, faz parte da natureza da liturgia ser cantada", afirmou o regente durante entrevista coletiva. Segundo ele, essa compreensão foi reafirmada pelo Concílio Vaticano II e permanece como um dos pilares da tradição musical da Igreja.

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Pavan ressaltou ainda que o canto gregoriano continua sendo "o canto oficial da Igreja" e representa um paradigma para a música litúrgica, embora reconheça que outras formas musicais também sejam utilizadas para favorecer a participação dos fiéis. "A melodia serve à palavra, coloca em relevo o significado da Palavra de Deus que está sendo cantada. O texto comanda e a melodia serve o texto", explicou.

Ao comentar a turnê brasileira, Monsenhor Marcos Pavan lembrou que a visita ocorre no contexto das celebrações dos 200 anos das relações diplomáticas entre o Brasil e a Santa Sé. Segundo ele, o convite partiu de cardeais brasileiros e das autoridades envolvidas na comemoração da data. "As relações diplomáticas significam uma ponte de entendimento entre dois Estados e acho que nenhuma linguagem pode construir pontes melhor do que a linguagem musical", afirmou.

O maestro também falou sobre o repertório preparado para a apresentação em Brasília. De acordo com ele, o programa reúne obras compostas especialmente para a Cappella Sistina e para as celebrações presididas pelo Papa, percorrendo diferentes períodos da história da música sacra. "O nosso concerto vai desde o canto gregoriano, que é o canto dos primeiros séculos da Igreja, até compositores contemporâneos que ainda estão vivos e escreveram para o nosso coro e para as celebrações do Papa", disse. Entre as obras, o público também poderá ouvir uma composição do brasileiro Ernani Aguiar, incluída especialmente na turnê.

Primeiro maestro não italiano a dirigir a Cappella Sistina desde a criação do cargo, há cerca de seis séculos, Pavan afirmou viver a experiência com alegria, orgulho e senso de responsabilidade. Para ele, porém, o protagonismo não pertence ao regente nem ao coro. "A minha missão principal não é colocar a mim ou o coro em primeiro plano, mas poder dar a Palavra de Deus através da música", afirmou. "Eu, como padre brasileiro, podendo trazer a Palavra de Deus através da música ao Brasil, me sinto realizado."