Zé Mulato, ícone sertanejo, é hospitalizado após acidente de trânsito

O cantor sertanejo Zé Mulato, da dupla com Cassiano, sofreu um acidente de trânsito, nesta quinta-feira (9/7), próximo ao Hospital Regional de Samambaia. O artista, de 76 anos, foi socorrido.
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Imagens que circulam nas redes sociais mostram que Zé Mulato estava em uma caminhonete branca que, após ser atingida por um caminhão, acabou colidindo com um poste. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do cantor ou se outras pessoas ficaram feridas.
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Autores de clássicos como Meu céu e Navegante das gerais, a dupla Zé Mulato e Cassiano é referência na música caipira. Os violeiros estão radicados em Brasília desde 1969 e já lançaram mais de quinze álbuns.
O Correio entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal e com a assessoria da dupla sertaneja, mas ainda não obteve resposta.
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