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Ministério Público cita casal de influenciadores do DF em ação contra casa de aposta

Lucas Lira e Bruna Sunaika, que somam 8 milhões de seguidores no Instagram, aparecem em documento do Ministério Público, que pediu acesso aos contratos firmados entre a plataforma de apostas e influenciadores para aprofundar a investigação

Lucas Lira e Bruna Sunaika são citados em documento do Ministério Público - (crédito: Divulgação internet)
Lucas Lira e Bruna Sunaika são citados em documento do Ministério Público - (crédito: Divulgação internet)

O casal de influenciadores do Distrito Federal Lucas Lira, de 34 anos, e Bruna Sunaika, de 31, foi citado em ação movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra a plataforma de apostas Blaze e a influenciadora Virgínia Fonseca. O objetivo é aprofundar a investigação sobre a estratégia de divulgação adotada pela empresa nas redes sociais.

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Na Ação Civil Pública (ACP), protocolada na quarta-feira (8/7), a 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor (Prodecon) informa que requisitou à Blaze os contratos firmados com Virgínia Fonseca, Neymar Jr., Lucas Lira e Bruna Sunaika. O pedido faz parte da apuração sobre a forma como a plataforma utilizava influenciadores para promover as apostas.

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Segundo o documento obtido pelo Correio, “para investigar a fundo essa estratégia de marketing e o uso do enquadramento ilusório de ‘renda extra’, a 1ª Prodecon requisitou à Blaze os contratos celebrados com Virginia Fonseca, Neymar Jr., Lucas Lira e Bruna Sunaika. A diligência aguarda cumprimento, mas a busca por amparo judicial não pode ser postergada, sob pena de continuar as práticas abusivas”.

Com mais de 8 milhões de seguidores no Instagram, Lucas e Bruna costumam compartilhar conteúdos sobre a rotina da família e vídeos de humor. Durante o período em que mantiveram parceria com a Blaze, o casal divulgou a plataforma de apostas de forma aberta nas redes sociais. Em algumas publicações, Lucas incentivava os seguidores a participar dos jogos, ao mesmo tempo em que fazia o alerta de que era preciso “ter consciência da hora de parar”. Atualmente, não há mais referências à Blaze nos perfis dos influenciadores.

Procurados pela reportagem por e-mail, o casal não retornou até a publicação desta matéria.

Ação contra Blaze e Virgínia

A ACP apresentada pelo MPDFT pede a responsabilização da Blaze e de Virgínia Fonseca por supostas práticas abusivas na publicidade de apostas esportivas. Além da suspensão desse tipo de divulgação, o Ministério Público requer a condenação solidária dos envolvidos ao pagamento de R$ 120 milhões por danos morais coletivos.

De acordo com a Prodecon, a plataforma utilizaria estratégias de marketing capazes de transmitir ao público a falsa impressão de que é possível obter ganhos fáceis ou garantidos, além de reduzir a percepção dos riscos inerentes às apostas. Para o órgão, a adoção de medidas urgentes é necessária porque esse conteúdo tem grande alcance nas redes sociais e pode atingir consumidores considerados hipervulneráveis.

Saiba Mais

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Paulo Gontijo e Maria Eduarda Lavocat
postado em 09/07/2026 19:46
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