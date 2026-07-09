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MPDFT pede condenação de Blaze e Virgínia Fonseca por publicidade de apostas

Ação civil pública acusa plataforma e influenciadora de induzir consumidores a apostas por meio de publicidade abusiva e pede medidas urgentes para suspender práticas consideradas ilegais

Durante a Copa, Virgínia Fonseca publicou conteúdo em que aparentava realizar uma aposta na vitória de Cabo Verde sobre a Argentina, sem identificar de forma clara que se tratava de publicidade - (crédito: Reprodução/Instagram)
Durante a Copa, Virgínia Fonseca publicou conteúdo em que aparentava realizar uma aposta na vitória de Cabo Verde sobre a Argentina, sem identificar de forma clara que se tratava de publicidade - (crédito: Reprodução/Instagram)

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) ajuizou, nessa quarta-feira (8/7), uma Ação Civil Pública (ACP), com pedido de tutela de urgência, contra a operadora da plataforma de apostas Blaze e a influenciadora Virgínia Fonseca. A ação busca responsabilizar os réus por supostas práticas abusivas na divulgação de apostas esportivas e obter medidas imediatas para impedir a continuidade desse tipo de publicidade. O MPDFT também pede a condenação solidária dos envolvidos ao pagamento de R$ 120 milhões por danos morais coletivos.

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Segundo a 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor (Prodecon), a Blaze adota estratégias publicitárias capazes de transmitir a falsa impressão de ganhos fáceis ou garantidos, além de utilizar mecanismos que reduziriam a percepção dos riscos inerentes às apostas. Para o Ministério Público, a concessão da tutela de urgência é necessária diante da elevada capacidade de disseminação desse conteúdo no ambiente digital e de seu alcance massivo, o que amplia o risco de captação de consumidores hipervulneráveis a cada nova divulgação.

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A ação sustenta ainda que a contratação de influenciadores digitais de grande alcance, como Virgínia Fonseca, potencializa significativamente a propagação dessas mensagens e aumenta o risco de prejuízos a um número indeterminado de consumidores, atraídos pela promessa ilusória de obtenção de "renda extra".

A ACP cita uma publicação feita por Virgínia Fonseca durante a Copa do Mundo de 2026. De acordo com o MPDFT, a influenciadora, que reúne mais de 56 milhões de seguidores no Instagram, publicou, nos stories, um conteúdo em que aparentava realizar uma aposta na vitória de Cabo Verde sobre a Argentina, sem identificar de forma clara que se tratava de publicidade. A postagem simulava uma manifestação espontânea de preferência pessoal, o que poderia induzir seguidores a realizar apostas na plataforma. 

A partida, porém, terminou com vitória da Argentina por 3 a 2. Ainda conforme o MPDFT, Virgínia receberia comissão correspondente a 30% das perdas dos apostadores captados por meio de sua divulgação.

"A conduta da Blaze, em coautoria com Virginia Fonseca e demais agentes de seu ecossistema empresarial, não se limita a ilícitos pontuais, mas estrutura uma engenharia predatória de exploração de vulnerabilidades cognitivas em escala massiva, gerando externalidades negativas sistêmicas", afirma trecho da ação.

Com base em estimativas apresentadas pelo MPDFT, a Blaze movimentaria aproximadamente R$ 600 milhões por ano em receita bruta de jogos (Gross Gaming Revenue – GGR).

Para documentar as práticas publicitárias da Blaze, servidores do MPDFT criaram perfis na plataforma e passaram a monitorar as comunicações enviadas aos usuários. Segundo a ação, os e-mails promocionais utilizavam linguagem persuasiva, criavam um senso artificial de urgência e prometiam vantagens aos apostadores, enquanto informações essenciais sobre as ofertas eram apresentadas com menor destaque, dificultando a compreensão dos riscos envolvidos.

A investigação da Prodecon foi instaurada após o recebimento de denúncias de consumidores e a análise de mais de 42 mil reclamações registradas contra a plataforma. Em 19 de junho, o órgão abriu um inquérito civil público para apurar a conformidade regulatória da Blaze e eventual prática de condutas abusivas.

Para o promotor de Justiça Paulo Binicheski, da Prodecon, a preocupação do MPDFT vai além da publicidade irregular. "Estamos diante de um problema de saúde pública relacionado à ludopatia, que tem provocado graves prejuízos financeiros e sociais. A divulgação de apostas por influenciadores, associada à falsa percepção de ganhos fáceis e à minimização dos riscos, pode estimular o comportamento compulsivo e contribuir para perdas milionárias suportadas por consumidores. O objetivo desta ação é interromper essas práticas e fortalecer a proteção da coletividade", afirmou.

Suspensão imediata

Na ação, o MPDFT sustenta que as condutas investigadas extrapolam interesses individuais e configuram potencial lesão aos direitos coletivos dos consumidores e à ordem econômica.

Entre os pedidos, a Prodecon requer que a Justiça determine à Foggo, operadora da plataforma Blaze, a suspensão imediata de qualquer cláusula contratual que vincule a remuneração de influenciadores ao prejuízo dos apostadores, ao volume de apostas realizadas após campanhas publicitárias, ao desempenho econômico da plataforma ou a qualquer outro mecanismo que estimule a ampliação da captação de usuários. Em caso de descumprimento, o MPDFT pede a fixação de multa diária de R$ 1 milhão.

Em relação à influenciadora Virgínia Fonseca, o Ministério Público requer que ela seja obrigada a remover imediatamente de suas redes sociais todo conteúdo publicitário sobre apostas que prometa lucros irreais, induza o consumidor a erro, estimule apostas em equipes, eventos ou condições esportivas específicas, utilize dark patterns — técnicas de design voltadas a manipular o comportamento do usuário de forma sutil e pouco transparente — ou apresente publicidade disfarçada em conteúdos de natureza pessoal, familiar, de viagens ou semelhantes, sem identificação clara de seu caráter comercial. Caso a determinação não seja cumprida, o MPDFT pede a aplicação de multa diária de R$ 500 mil.

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 09/07/2026 17:19
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