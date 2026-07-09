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Vazamento de gás

Áreas do Aeroporto de Brasília são evacuadas após suspeita de vazamento de gás

Possível vazamento de gás foi identificado em setores administrativos do terminal na tarde desta quinta-feira (9/7). Bombeiros realizaram medições e descartaram anormalidades. Segundo a Inframérica, as operações seguiram sem impacto

Sete pessoas precisaram de atendimento médico após vazamento de gás em Aeroporto Internacional de Brasília - (crédito: Divulgação/Bento Viana)
Sete pessoas precisaram de atendimento médico após vazamento de gás em Aeroporto Internacional de Brasília - (crédito: Divulgação/Bento Viana)

Um possível vazamento de gás mobilizou equipes de emergência e provocou a evacuação temporária de áreas administrativas do Aeroporto Internacional de Brasília na tarde desta quinta-feira (9/7). Ao Correio, a Inframérica, concessionária responsável pela administração do terminal, relatou que a ocorrência teve início às 16h22, quando foi identificado um odor de gás no local. A suspeita inicial é de que o escape tenha partido de um equipamento de ar-condicionado instalado no aeródromo.

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Como medida preventiva, os bombeiros de aeródromo da Inframerica foram acionados para verificar a situação e isolaram as áreas afetadas. Durante a ocorrência, ao menos sete pessoas precisaram de atendimento médico após passarem mal.

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Enquanto as equipes atuavam na ocorrência, a brigada realizou uma varredura para localizar a possível origem do vazamento. Por volta das 18h, a equipe de Segurança do Trabalho da Inframerica fez a medição dos níveis de gases nas áreas afetadas e não identificou nenhuma anormalidade. Cerca de 30 minutos depois, às 18h30, os bombeiros autorizaram o retorno dos funcionários às atividades.

Segundo a concessionária, as operações de pouso e decolagem, assim como o atendimento aos passageiros, transcorreram normalmente durante toda a ocorrência, sem qualquer impacto no funcionamento do aeroporto.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 09/07/2026 19:00 / atualizado em 09/07/2026 19:23
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