Áreas do Aeroporto de Brasília são evacuadas após suspeita de vazamento de gás

Sete pessoas precisaram de atendimento médico após vazamento de gás em Aeroporto Internacional de Brasília - (crédito: Divulgação/Bento Viana)

Um possível vazamento de gás mobilizou equipes de emergência e provocou a evacuação temporária de áreas administrativas do Aeroporto Internacional de Brasília na tarde desta quinta-feira (9/7). Ao Correio, a Inframérica, concessionária responsável pela administração do terminal, relatou que a ocorrência teve início às 16h22, quando foi identificado um odor de gás no local. A suspeita inicial é de que o escape tenha partido de um equipamento de ar-condicionado instalado no aeródromo.

Como medida preventiva, os bombeiros de aeródromo da Inframerica foram acionados para verificar a situação e isolaram as áreas afetadas. Durante a ocorrência, ao menos sete pessoas precisaram de atendimento médico após passarem mal.

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Enquanto as equipes atuavam na ocorrência, a brigada realizou uma varredura para localizar a possível origem do vazamento. Por volta das 18h, a equipe de Segurança do Trabalho da Inframerica fez a medição dos níveis de gases nas áreas afetadas e não identificou nenhuma anormalidade. Cerca de 30 minutos depois, às 18h30, os bombeiros autorizaram o retorno dos funcionários às atividades.

Segundo a concessionária, as operações de pouso e decolagem, assim como o atendimento aos passageiros, transcorreram normalmente durante toda a ocorrência, sem qualquer impacto no funcionamento do aeroporto.