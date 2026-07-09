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Mulher prende o braço em moedor de cana-de-açúcar em Sobradinho

A vítima foi transportada de imediato para uma unidade hospitalar devido à gravidade do acidente

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) auxiliou no transporte da vítima até a unidade de saúde - (crédito: Divulgação)
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) auxiliou no transporte da vítima até a unidade de saúde - (crédito: Divulgação)

Por Luiz Francisco*

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Uma mulher prendeu o braço em um moedor de cana-de-açúcar na tarde desta quinta-feira (9/7). Segundo o Corpos de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a ocorrência aconteceu na área comercial localizada na Quadra 06 de Sobradinho.

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Quando as equipes chegaram ao local, o braço da vítima não se encontrava preso no maquinário. Porém, os socorristas fizeram o protocolo de avaliação inicial e o gerenciamento dos riscos e prestaram atendimento imediato à vítima, sendo necessário transportá-la para uma unidade hospitalar.

Ainda não há informações sobre o acompanhamento da evolução médica da vítima nem sobre a dinâmica do acidente.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 09/07/2026 16:45
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