Mulher prende o braço em moedor de cana-de-açúcar em Sobradinho

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) auxiliou no transporte da vítima até a unidade de saúde - (crédito: Divulgação)

Por Luiz Francisco*

Uma mulher prendeu o braço em um moedor de cana-de-açúcar na tarde desta quinta-feira (9/7). Segundo o Corpos de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a ocorrência aconteceu na área comercial localizada na Quadra 06 de Sobradinho.

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Quando as equipes chegaram ao local, o braço da vítima não se encontrava preso no maquinário. Porém, os socorristas fizeram o protocolo de avaliação inicial e o gerenciamento dos riscos e prestaram atendimento imediato à vítima, sendo necessário transportá-la para uma unidade hospitalar.

Ainda não há informações sobre o acompanhamento da evolução médica da vítima nem sobre a dinâmica do acidente.