Damares exalta poder político da Igreja Universal em sessão na Câmara

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) discursou em uma sessão solene na Câmara dos Deputados nesta sexta-feira (10/7), em homenagem aos 49 anos da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD).
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A parlamentar destacou o que classificou como uma "decisão da igreja em ocupar os espaços de poder". Segundo ela, o objetivo é promover a paz e a pacificação no ambiente político brasileiro.
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Durante sua fala, Damares enfatizou que a IURD rompeu com o paradigma de que a política não seria um ambiente adequado para a atuação religiosa. A senadora relatou que foi “enviada pela Universal” para atuar no parlamento.
Assim como outros políticos da instituição, sua missão é atuar "discretamente" na criação de leis que, segundo ela, estão mudando o país. Ela orientou os jovens da IURD presentes na sessão a pesquisarem a produção legislativa dos representantes da igreja.
Damares afirmou que a atuação política do grupo tem se concentrado na "entrega" de resultados e na construção da paz, em contraposição a um cenário político de "tanta confusão e briga". Ela citou a presença de parlamentares ligados à igreja no Congresso Nacional, em assembleias legislativas e câmaras municipais.
Atuação social
Além da política, Damares abordou as ações sociais desenvolvidas pela IURD. A parlamentar citou o trabalho da igreja em presídios, unidades socioeducativas e nas ruas.
As atividades de acolhimento de idosos, mulheres e pessoas doentes também foram mencionadas. Ela destacou o pioneirismo da instituição em diversas áreas da assistência social e elogiou a coragem da igreja em assumir "missões diferentes que outras não ousavam".
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.