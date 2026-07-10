Damares exalta poder político da Igreja Universal em sessão na Câmara

Damares Alves discursa na Câmara dos Deputados em sessão solene que celebrou os 49 anos da Igreja Universal do Reino de Deus - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) discursou em uma sessão solene na Câmara dos Deputados nesta sexta-feira (10/7), em homenagem aos 49 anos da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD).

A parlamentar destacou o que classificou como uma "decisão da igreja em ocupar os espaços de poder". Segundo ela, o objetivo é promover a paz e a pacificação no ambiente político brasileiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia Mais

Durante sua fala, Damares enfatizou que a IURD rompeu com o paradigma de que a política não seria um ambiente adequado para a atuação religiosa. A senadora relatou que foi “enviada pela Universal” para atuar no parlamento.

Assim como outros políticos da instituição, sua missão é atuar "discretamente" na criação de leis que, segundo ela, estão mudando o país. Ela orientou os jovens da IURD presentes na sessão a pesquisarem a produção legislativa dos representantes da igreja.

Damares afirmou que a atuação política do grupo tem se concentrado na "entrega" de resultados e na construção da paz, em contraposição a um cenário político de "tanta confusão e briga". Ela citou a presença de parlamentares ligados à igreja no Congresso Nacional, em assembleias legislativas e câmaras municipais.

Atuação social

Além da política, Damares abordou as ações sociais desenvolvidas pela IURD. A parlamentar citou o trabalho da igreja em presídios, unidades socioeducativas e nas ruas.

As atividades de acolhimento de idosos, mulheres e pessoas doentes também foram mencionadas. Ela destacou o pioneirismo da instituição em diversas áreas da assistência social e elogiou a coragem da igreja em assumir "missões diferentes que outras não ousavam".

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.