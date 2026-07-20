Projeto social promove saúde bucal a pessoas em situação de vulnerabilidade

Um dos primeiros pré-requisitos para conseguir atendimento nas Unidades de Pronto-Atendimento é ser morador de uma determinada região. Documentos de identificação, comprovantes de residência e longas horas de fila aumentam a distância entre pessoas em situação de rua e a conservação da saúde bucal. Pensando nisso, o dentista Gilberto Pucca deu início ao projeto Odontologia na Rua, pensado para estabilizar a saúde oral dessa população vulnerável. O serviço começou como uma extensão do curso de odontologia da Universidade Brasília (UnB), e hoje envolve outras especialidades de diferentes faculdades.

Os dentes, além de fazerem parte da apresentação pessoal de um indivíduo, permitem a mastigação; a primeira etapa da ingestão de alimentos. Problemas na gengiva, lábios e demais mucosas não apenas impedem a qualidade de vida e a autoestima, como podem vir a ocasionar doenças graves, como o câncer de boca.

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Gilberto Pucca criou o projeto social Odontologia na Rua para atender pessoas sem burocracia (foto: Davi Pereira/CB/D.A Press)

De acordo com Gilberto, estágios avançados de câncer bucal podem demandar cirurgias, com a possibilidade de comprometimento na habilidade alimentar. "Quanto mais precoce o diagnóstico, maiores são as chances do tratamento conseguir preservar a qualidade de vida do paciente", descreve o especialista em saúde pública. No consultório do projeto, o profissional conta já ter identificado um tumor maligno em um dos pacientes.

No Centro Pop de Brasília, localizado na Asa Sul, o Projeto Odontologia nas Ruas realiza desde orientações sobre higiene bucal à retirada de cáries, restaurações dos dentes, limpezas e avaliações clínicas capazes de identificar doenças em estágio inicial. Os pacientes não pagam pelo serviço e também não precisam apresentar documentos para serem atendidos.

Gilberto explica que o projeto também encaminha os pacientes para o Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB), em casos de tratamentos mais complexos. "Utilizamos da técnica Odontologia de Mínima Intervenção, focada no diagnóstico precoce e na prevenção", destaca. Os especialistas do projeto transportam os pacientes até o HUB, onde o paciente tem acesso a procedimentos cirúrgicos, próteses dentárias e demais tratamentos de alta complexidade.

Paciente do Centro Pop, Fernando Ferreira, 56 anos, procurou o atendimento quando estava com graves dores na arcada dentária. Após realizar o procedimento de limpeza dos dentes, ele foi encaminhado para o HUB, onde precisou realizar a extração de quatro dentes. "Fui muito bem tratado, agora venho para os retornos e estou tentando agendar uma prótese", descreveu. Ao sair da sala, deu um recado aos dentistas: ia lavar o carro deles (dos dentistas). Apesar do tratamento ser 100% gratuito, alguns dos pacientes procuram meios para agradecer aos profissionais.

Fernando Ferreira precisou extrair dentes e agora vai colocar próteses no Centro Pop por meio do projeto social Odontologia na Rua (foto: Davi Pereira/CB/D.A Press)

Luz da visibilidade

No Centro Pop, os pacientes têm acesso a quatro refeições diárias, banhos, socialização e áreas para descanso. Os profissionais do espaço buscam atender às demandas dos pacientes de maneira integral. Segundo a psicóloga e assistente social do centro, Silvana Petersen, as pessoas em situação de rua que frequentam o lugar são escutadas para solução dos problemas enfrentados por elas. "Aqui nós realizamos um trabalho intersetorial, entre uma política e outra com base nos sete eixos que orientam o Plano Nacional Ruas Visíveis (assistência social, segurança alimentar, saúde, violência institucional, cidadania, educação e cultura, habitação, trabalho e renda e produção e gestão de dados)", explica a profissional.

Com a adesão do projeto odontológico ao espaço, fazer a manutenção do cuidado bucal, que é tanto funcional quanto estético, facilita o acesso dos usuários, que muitas vezes sofrem com a dificuldade de conseguir transporte e atendimento nas unidades públicas de saúde.

Este é o caso do Teodorico Telis, de 66 anos. Telis sofreu um acidente de trabalho que atingiu a sua perna, o que resultou na impossibilidade de voltar ao mercado de trabalho. O paciente do Centro Pop demonstrou gratidão pelo atendimento recebido. "Eu não consigo me deslocar pra muito longe. Com os dentistas aqui, consigo resolver sem precisar me deslocar muito", desabafa Telis.

Teodorico Telis sente gratidão pelo atendimento do projeto social Odontologia na Rua recebido no Centro Pop (foto: Davi Pereira/CB/D.A Press)

O idoso foi até o consultório para retirar os pontos de uma intervenção na gengiva. No local, ele contou aos profissionais sobre a necessidade de uma dentadura, devido à perda da maior parte da sua arcada dentária. Lá, conseguiu encaminhamento para o HUB e será levado pela própria equipe para realizar os atendimentos na Asa Norte. "É a primeira vez que venho aqui, fui muito bem recebido pela equipe", relatou.

O idealizador do projeto, Gilberto Pucca, descreve que as pessoas sentem-se importantes ao serem escutadas. O trabalho, além do cuidado odontológico, é capaz de estimular os pacientes a criar vínculos. "Em média, nós atendemos 20 pessoas por dia com tratamento de estabilização. Muitos dos que saem daqui, saem com mais autoconfiança", descreve. Atualmente, o projeto conta com 20 alunos da UnB, da Universidade do Distrito Federal (UnDF), Centro Universitário Instituto de Educação Superior de Brasília (Iesb) e Centro Universitário Euro-Americano (Unieuro). O atendimento é supervisionado por professores.

























Serviço

O Projeto Odontologia nas Rua funciona todas as sexta-feiras, no Centro Pop de Brasília, atendendo as pessoas em situação de rua.

Localização: Conjunto C, Lote 78,

SGAS 903

Horário: 13h30 às 17h

Não é necessário apresentar documentos