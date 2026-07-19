Torcida argentina lamenta fim do sonho do tetra com derrota para a Espanha

Desta vez não deu para a Argentina. Em um jogo disputado, decidido na prorrogação, a seleção de Lionel Messi não conseguiu balançar as redes e foi derrotada pela Espanha, com gol de Ferrán Torres. Os torcedores que acompanharam a partida no restaurante Caminito La Parrilla lamentaram o resultado.

O analista financeiro Felipe Ribeiro, de 34 anos, criticou o desempenho da equipe argentina e avaliou que o time teve dificuldades para reagir ao domínio espanhol. “Foi triste. A gente não conseguiu criar nada. A Espanha realmente dominou o jogo, apesar de eu não achar que eles tenham sido muito efetivos durante os 90 minutos”, afirmou.

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Para ele, a expulsão de Enzo Fernández, no fim da partida, agravou a situação. “O fim, com a expulsão, complicou bastante”, disse. Ainda assim, Felipe acredita que houve chance de título até os momentos decisivos. “A Argentina precisava de uma bola só, mas, infelizmente, não conseguiu”, lamentou.

O torcedor Felipe Ribeiro critica decisões do time argentino (foto: Carlos Vieira/CB/D.A.Press)

O auditor Diogo Carvalho, de 39 anos, destacou a intensidade emocional de acompanhar a equipe. “Foi bom, foi sofrido. Desde as Copas de 2014, 2018 e 2022, a gente sabe que torcer para a Argentina é sofrer”, disse. Para ele, a relação com a seleção vai além do resultado. “O brasileiro torce pelo Brasil porque gosta de ganhar, mas eu torço pela Argentina porque gosto do futebol”, ressaltou.