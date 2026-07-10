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Morre, aos 89 anos, José Salomão, professor emérito da Faculdade de Comunicação da UnB

Com carreira em jornais de São Paulo e Minas gerais, o professor teve atuação fundamental na criação do programa de pós-graduação em comunicação da UnB e dos cursos de comunicação do Iesb e da Universidade Católica de Brasília

José Salomão David Amorim, morreu na tarde desta sexta-feira (10/7), aos 89 anos - (crédito: Reprodução: UnB)
José Salomão David Amorim, morreu na tarde desta sexta-feira (10/7), aos 89 anos - (crédito: Reprodução: UnB)

O professor emérito da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília (UnB) José Salomão David Amorim, morreu na tarde desta sexta-feira (10/7), aos 89 anos. Mestre em comunicação pela UnB, também era bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

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Em nota conjunta, a Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília (FAC-UnB), o Departamento de Jornalismo (JOR) da FAC-UnB, a Federação Brasileira de Associações Científicas e Acadêmicas da Comunicação (Socicom) e a Associação Latino-Americana de Investigadores da Comunicação (Alaic) lamentaram a morte do professor. 

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“A trajetória do professor José Salomão David Amorim se confunde com a própria história da consolidação do ensino, da pesquisa e da extensão em Comunicação no Brasil e na América Latina. [...] A visão do mestre Salomão Amorim sobre uma universidade pautada pelo compromisso público, pela cooperação acadêmica e pela integração latino-americana, continuará inspirando gerações e gerações de pesquisadores, docentes e estudantes. 

Neste momento de tristeza, o JOR, a FAC-UnB, Socicom e a Alaic solidarizam-se com com a esposa do professor Salomão, Sônia Naves David Amorim, seus três filhos, quatro netos e demais familiares, amigos, colegas e ex-alunos, expressando seus mais sinceros sentimentos. 

Que a memória, a trajetória e as contribuições do professor José Salomão David Amorim permaneçam como patrimônio do ensino, da pesquisa e da extensão em Comunicação e como inspiração para as futuras gerações”.

Trajetória

Natural de Cláudio, município de Minas Gerais, ele desenvolveu uma extensa carreira como jornalista em Minas e em São Paulo. Trabalhou no Jornal da Tarde, da capital paulista, e participou da criação da revista Veja. Salomão teve uma atuação sólida na defesa da democracia e do fortalecimento da comunicação como campo de pesquisas científicas. 

Além da sala de aula, o docente atuou como chefe do departamento, onde participou da criação do jornal-laboratório Campus. Foi um dos idealizadores do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UnB, e participou de comissões na Universidade, que aprovaram a criação da Rádio UnB. Foi um dos criadores e coordenadores dos cursos de comunicação do Instituto de Educação Superior de Brasília (Iesb) e da Universidade Católica de Brasília (UCB).

Fora o mundo acadêmico, Salomão esteve entre um dos criadores da Associação Brasileira de Escolas de Comunicação (Abepec), assim como da Alaic. 

 

O velório do professor será neste sábado (11/7), das 13h às 15h, na Capela 1 do Campo da Esperança, na Asa Sul. A cremação está marcada para as 15h15.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 10/07/2026 18:12
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