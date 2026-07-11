Mulher invade o recinto de elefante no Zoológico de Brasília

Em nota oficial, a Fundação Jardim Zoológico de Brasília condenou a atitude e destacou o perigo desse tipo de comportamento - (crédito: Reprodução/Agência Brasília )

Uma mulher invadiu o recinto onde fica o elefante "Chocolate", um dos animais mais conhecidos da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, na manhã deste sábado (11/7). Segundo a Fundação, a invasora foi retirada imediatamente do local, em segurança, pela equipe de vigilância do parque.

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Logo após, ela recebeu os primeiros socorros dos brigadistas do Zoológico, pois apresentava sinais compatíveis com um surto psicológico. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e encaminhou a mulher para atendimento médico especializado.

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Em nota oficial, a Fundação Jardim Zoológico de Brasília condenou a atitude e destacou o perigo desse tipo de comportamento. "A invasão de recintos representa um grave risco tanto para as pessoas quanto para os animais. Além de colocar a própria integridade física em perigo, esse tipo de ação provoca estresse, altera o comportamento dos animais e compromete seu bem-estar."

A instituição também reforçou que os espaços são projetados com múltiplas barreiras de segurança, incluindo mais de uma grade de proteção, justamente para impedir o contato direto do público com os animais.

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O elefante Chocolate passou por uma avaliação detalhada da equipe de médicos veterinários e não sofreu nenhum ferimento. O Zoológico reforçou o apelo para que os visitantes respeitem rigorosamente as normas de visitação e as barreiras de proteção do parque.

