Coruja-buraqueira ferida é resgata no Setor de Indústria e Abastecimento

O animal foi encaminhado com urgência ao Hospital de Animais Silvestres (HFAUS) - (crédito: Divulgação/PMDF)

Uma coruja-buraqueira ferida foi resgatada pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) na noite da última sexta-feira (10/7), no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). A ação fez parte de uma série de atividades do batalhão, que também combateu o cativeiro ilegal de animais na manhã deste sábado (11/7).

O resgate da ave ocorreu por volta das 22h50, após a equipe do BPMA ser acionada pelo Centro de Operações da PM (Copom). Ao chegarem ao local indicado, os policiais constataram que a coruja-buraqueira apresentava lesões. O animal foi recolhido em segurança e encaminhado com urgência ao Hospital de Animais Silvestres (HFAUS), onde recebeu atendimento veterinário especializado.

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Dando continuidade às ações de proteção à fauna, na manhã de sábado (11/7), às 9h40, os policiais militares ambientais flagraram a criação irregular de aves silvestres em cativeiro. Na ação, a PM apreendeu:

01 coleiro (pássaro)

02 baianos (pássaro)

03 gaiolas de madeira

A fiscalização resultou na autuação de um infrator, que responderá por meio de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).