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Violência doméstica

Homem bate, ameaça ex-companheira e vai parar na cadeia

Suspeito teria retornado à casa da vítima, feito ameaças, ofendido a ex-esposa e provocado lesões durante uma discussão; ele foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Goiás

Homem foi preso em flagrante - (crédito: Divulgação/PCGO)
Homem foi preso em flagrante - (crédito: Divulgação/PCGO)

Um homem foi preso em flagrante na tarde de sexta-feira (10/7), em Formosa (GO), suspeito de descumprir medidas protetivas de urgência, além de cometer os crimes de lesão corporal, ameaça e injúria contra a ex-esposa. Clica aqui e veja como e onde pedir ajuda em caso de violência doméstica. A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). 

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De acordo com a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia para informar que havia obtido uma medida protetiva que determinava o afastamento do ex-marido da residência. Apesar da decisão judicial, o homem teria retornado ao imóvel.

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Segundo o relato da mulher, ao pedir que ele deixasse o local, o suspeito se exaltou, passou a ameaçá-la e insultá-la. Durante a discussão, ele teria quebrado um cabo de vassoura na perna da vítima, causando lesões.

Na delegacia, os policiais constataram os ferimentos. A mulher apresentou áudios em que o investigado supostamente afirma que ela seria novamente agredida caso voltasse para a residência.

Diante da situação de flagrante, equipes da Polícia Civil localizaram o suspeito e efetuaram a prisão. Após os procedimentos, ele foi encaminhado para a Unidade Prisional de Formosa, onde permanece à disposição da Justiça.

 

Onde pedir ajuda

  • Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.
  • Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF).
    E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br
    WhatsApp: (61) 98626-1197
    Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher
  • Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.
  • Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.
  • Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia.
    Endereço: EQS 204/205, Asa Sul.
    Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673
    E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br
  • Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia.
    Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia
    Telefoes: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438

 

 

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 11/07/2026 18:38 / atualizado em 11/07/2026 18:42
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