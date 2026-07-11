Homem bate, ameaça ex-companheira e vai parar na cadeia

Um homem foi preso em flagrante na tarde de sexta-feira (10/7), em Formosa (GO), suspeito de descumprir medidas protetivas de urgência, além de cometer os crimes de lesão corporal, ameaça e injúria contra a ex-esposa. Clica aqui e veja como e onde pedir ajuda em caso de violência doméstica. A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

De acordo com a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia para informar que havia obtido uma medida protetiva que determinava o afastamento do ex-marido da residência. Apesar da decisão judicial, o homem teria retornado ao imóvel.

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Segundo o relato da mulher, ao pedir que ele deixasse o local, o suspeito se exaltou, passou a ameaçá-la e insultá-la. Durante a discussão, ele teria quebrado um cabo de vassoura na perna da vítima, causando lesões.

Na delegacia, os policiais constataram os ferimentos. A mulher apresentou áudios em que o investigado supostamente afirma que ela seria novamente agredida caso voltasse para a residência.

Diante da situação de flagrante, equipes da Polícia Civil localizaram o suspeito e efetuaram a prisão. Após os procedimentos, ele foi encaminhado para a Unidade Prisional de Formosa, onde permanece à disposição da Justiça.

Onde pedir ajuda

Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF).

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br

WhatsApp: (61) 98626-1197

Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br WhatsApp: (61) 98626-1197 Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia.

Endereço: EQS 204/205, Asa Sul.

Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673

E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br

Endereço: EQS 204/205, Asa Sul. Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673 E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia.

Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia

Telefoes: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438



