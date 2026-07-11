Dívidas no DF: negocie com até 65% de desconto antes do prazo final

Pessoas com débitos fiscais judicializados no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) até 31 de dezembro de 2020 têm uma nova oportunidade para negociar suas dívidas com condições especiais.

A Procuradoria do Distrito Federal (PGDF) publicou editais de transação que oferecem propostas individualizadas para a quitação desses débitos. As condições são definidas de acordo com a situação de cada contribuinte.

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A adesão ao programa pode garantir descontos de até 65% sobre o valor total da dívida. Além da redução, é possível parcelar o saldo devedor em até 60 vezes, dependendo das particularidades de cada caso.

Como fazer a negociação

O prazo para aderir às condições especiais termina no dia 20 de agosto. O processo deve ser realizado por meio da plataforma PGConcilia – Negocia-DF. No sistema, o usuário é identificado pelo CPF ou CNPJ para receber a proposta mais adequada à sua situação.

Quem não possui acesso à internet pode agendar audiências de conciliação. O contato deve ser feito por mensagem de texto no WhatsApp (61) 3103-3924 ou pelo e-mail e-CEJUSC6@tjdft.jus.br. O número de atendimentos é limitado, por isso o cadastro pela plataforma online é o método preferencial.

A regularização dos débitos por meio do programa permite pagar menos, obter melhores condições de parcelamento e evitar encargos adicionais.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.