Equipe que atuou em resgastes na Venezuela desembarca em Brasília

A missão humanitária brasileira enviada para auxiliar as vítimas do terremoto na Venezuela foi concluída nesta sexta-feira (10/7). Após 15 dias de atuação, as equipes desembarcaram em Brasília depois de integrar a força-tarefa internacional coordenada pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Os terremotos atingiram a Venezuela no fim de junho e deixaram um rastro de destruição. De acordo com o balanço mais recente divulgado pelas autoridades venezuelanas, o número de mortos chegou a 4.300. Além disso, 16.740 pessoas ficaram feridas e 17.907 estão desabrigadas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Lei também: Equipes encerram missão humanitária na Venezuela e retornam ao Brasil

Durante a missão, especialistas brasileiros participaram de 90 operações de busca e salvamento em conjunto com equipes de outros países. O Brasil enviou 60 toneladas de equipamentos, suprimentos e insumos médicos, além de 100 purificadores de água e 150 toneladas de alimentos, produtos de higiene e materiais de saúde para apoiar as ações de resposta à emergência.

A base da equipe brasileira foi instalada em Caraballeda, uma das cidades mais afetadas pelo terremoto. As operações envolveram buscas em áreas com grande destruição, muitas vezes exigindo o acesso a vítimas sob várias camadas de concreto com o apoio de máquinas e cães farejadores.

Além do resgate de vítimas, os especialistas realizaram avaliações técnicas em edificações atingidas para verificar as condições estruturais dos imóveis e indicar quais poderiam ser recuperados e quais precisavam ser demolidos por apresentarem risco.

A missão contou com um hospital de campanha formado por 99 militares da área da saúde. A estrutura possuía unidade avançada de trauma, suporte para cirurgias, leitos de terapia intensiva e capacidade para atender até 200 pessoas por dia. Em dez dias de funcionamento, foram realizados mais de 1,2 mil atendimentos, entre consultas, procedimentos cirúrgicos e exames laboratoriais.

Com a conclusão das atividades previstas na cooperação internacional para resposta ao desastre, as equipes brasileiras retornaram ao país, encerrando a participação do Brasil na operação humanitária.

https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2026/07/7458813-equipes-encerram-missao-humanitaria-na-venezuela-e-retornam-ao-brasil.html