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Agências do trabalhador oferecem 1.272 vagas de emprego nesta segunda (13)

Oportunidades contemplam diversos níveis de escolaridade e regiões do DF, com salários que chegam a R$ 4 mil

Confira as vagas disponíveis para esta segunda-feira (13) - (crédito: Tony Winston/ Agência Brasília)
Confira as vagas disponíveis para esta segunda-feira (13) - (crédito: Tony Winston/ Agência Brasília)

O mercado de trabalho no Distrito Federal inicia a semana com 1.272 vagas de emprego disponíveis nas agências do trabalhador nesta segunda-feira (13/7). As oportunidades são voltadas para profissionais de diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência prévia na função, abrindo espaço inclusive para quem está em busca do primeiro emprego.

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A maior remuneração do dia é destinada ao cargo de operador de escavadeira. São duas vagas abertas com salário de R$ 4 mil, além de benefícios. Outro setor com forte demanda é o de comércio e serviços, com destaque para a função de operador de caixa, que soma 196 oportunidades disponíveis e vencimentos que chegam a R$ 2 mil, mais benefícios.

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Para concorrer a uma das vagas, os interessados devem cadastrar o currículo por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer presencialmente a uma das 16 agências do trabalhador do DF. As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda lembra que, mesmo que o candidato não encontre uma vaga compatível no dia, o cadastro permanece ativo para oportunidades futuras, uma vez que o sistema cruza os dados dos perfis profissionais com as exigências do mercado.

Já os empregadores que desejam anunciar vagas ou utilizar a estrutura das agências para a realização de entrevistas de seleção podem efetuar o cadastro pessoalmente nas unidades ou pelos canais digitais oficiais da secretaria.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 13/07/2026 06:00
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