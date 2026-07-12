CDESC abre oito vagas em Brasília para pesquisadores e gestores de projetos

O Centro de Estudos sobre Drogas e Desenvolvimento Social Comunitário (CDESC) está com inscrições abertas, até a próxima sexta-feira (17/7), para oito vagas destinadas à atuação em Brasília. As oportunidades são voltadas para profissionais de diferentes áreas de formação — relações internacionais, direito, ciências sociais, economia, entre outras — com experiência na produção de dados científicos sobre políticas sobre drogas, segurança pública, igualdade racial, povos indígenas e desenvolvimento alternativo sustentável.

Os profissionais selecionados atuarão na elaboração e acompanhamento de pesquisas científicas e produção de dados, além de auxiliar no gerenciamento de projetos do Cdesc, especialmente nas iniciativas de apoio à Política Nacional sobre Drogas e ao Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci Juventude).

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O Cdesc é responsável por produzir estudos, pesquisas e análises baseadas em evidências científicas sobre a questão das drogas, adotando uma abordagem multidimensional que considera aspectos sociais, econômicos e ambientais. Entre as atribuições do Centro, estão a produção e análise de dados, a realização e o desenvolvimento de pesquisas, a prestação de assessoria técnica e o apoio à formulação e implementação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social e comunitário em locais afetados pelo tráfico de drogas.

O projeto é resultado do trabalho conjunto entre a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senad/MJSP), o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

