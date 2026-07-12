Cartão Creche: veja o passo a passo para conseguir o benefício no DF

O benefício Cartão Creche garante o acesso de crianças a atividades como esta em creches particulares - (crédito: Divulgação)

O Cartão Creche é um benefício para pais e responsáveis por crianças de até 3 anos e 11 meses que não encontram vaga na rede pública de ensino do Distrito Federal. A concessão depende da inscrição e validação do cadastro da criança na fila da educação infantil.

O primeiro passo é solicitar o atendimento pelo telefone 156 ou no Portal do Cidadão. Se não houver vaga disponível na rede pública, a criança pode ser encaminhada para uma instituição privada credenciada pelo programa.

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Com o encaminhamento, o responsável deve ir à Coordenação Regional de Ensino (CRE) indicada para validar o cadastro. É preciso levar documentos originais e cópias da criança, como Certidão de Nascimento ou identidade e CPF, além de identificação do responsável, comprovante de residência ou trabalho e caderneta de saúde com tipagem sanguínea.

Quem tem direito ao Cartão Creche

Para ser elegível, a criança não pode estar matriculada em unidade pública ou instituição parceira. A família também não pode receber outro auxílio-creche.

Algumas situações garantem prioridade no acesso ao benefício. O Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil – Creche prevê a necessidade de comprovar critérios como:

participação em programas sociais;

medida protetiva;

situação de vulnerabilidade;

risco nutricional;

vínculo empregatício da mãe.

Como funciona o benefício

Após o encaminhamento da CRE, o responsável efetiva a matrícula na instituição privada indicada. Os dados são enviados ao banco para a emissão do Cartão Creche. O beneficiário deve retirar o cartão e habilitá-lo por meio de um aplicativo.

O valor é depositado para uso exclusivo no pagamento da mensalidade da creche credenciada. Os valores do benefício seguem a Portaria nº 114/2026, que prevê reajuste anual pelo IPCA, e o Decreto nº 47.394, de 30 de junho de 2025.

Acompanhamento e cancelamento

As famílias conseguem consultar a posição da criança na fila de espera usando o nome completo e a data de nascimento.

O benefício pode ser suspenso ou cancelado se a frequência escolar for inferior a 75% ou em caso de uso irregular do cartão. O descumprimento das regras ou a perda dos requisitos, como o alcance da idade limite, também levam ao cancelamento. A regularização deve ser feita na CRE responsável.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.