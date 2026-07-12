Cartão Creche: veja o passo a passo para conseguir o benefício no DF

O Cartão Creche é um benefício para pais e responsáveis por crianças de até 3 anos e 11 meses que não encontram vaga na rede pública de ensino do Distrito Federal. A concessão depende da inscrição e validação do cadastro da criança na fila da educação infantil.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O primeiro passo é solicitar o atendimento pelo telefone 156 ou no Portal do Cidadão. Se não houver vaga disponível na rede pública, a criança pode ser encaminhada para uma instituição privada credenciada pelo programa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Leia Mais
-
Saiba como ter acesso aos cartões Creche, Material Escolar e Uniforme
-
"Vamos zerar a fila das creches em 2026", diz secretária de Educação
-
DF recebe investimento em educação
Com o encaminhamento, o responsável deve ir à Coordenação Regional de Ensino (CRE) indicada para validar o cadastro. É preciso levar documentos originais e cópias da criança, como Certidão de Nascimento ou identidade e CPF, além de identificação do responsável, comprovante de residência ou trabalho e caderneta de saúde com tipagem sanguínea.
Saiba Mais
- Cidades DF Foragido tenta enganar PM com identidade falsa em blitz e acaba preso
- Cidades DF Vídeo: veja momento em que mulher invade recinto de elefante no Zoológico
- Cidades DF CDESC abre oito vagas em Brasília para pesquisadores e gestores de projetos
- Cidades DF Direito Delas: QR Code em banheiros do DF amplia acesso a proteção
- Cidades DF Motorista fica ferido após capotar carro na EPIA Sul
- Cidades DF Equipe que atuou em resgastes na Venezuela desembarca em Brasília
Quem tem direito ao Cartão Creche
Para ser elegível, a criança não pode estar matriculada em unidade pública ou instituição parceira. A família também não pode receber outro auxílio-creche.
Algumas situações garantem prioridade no acesso ao benefício. O Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil – Creche prevê a necessidade de comprovar critérios como:
-
participação em programas sociais;
-
medida protetiva;
-
situação de vulnerabilidade;
-
risco nutricional;
-
vínculo empregatício da mãe.
Como funciona o benefício
Após o encaminhamento da CRE, o responsável efetiva a matrícula na instituição privada indicada. Os dados são enviados ao banco para a emissão do Cartão Creche. O beneficiário deve retirar o cartão e habilitá-lo por meio de um aplicativo.
O valor é depositado para uso exclusivo no pagamento da mensalidade da creche credenciada. Os valores do benefício seguem a Portaria nº 114/2026, que prevê reajuste anual pelo IPCA, e o Decreto nº 47.394, de 30 de junho de 2025.
Acompanhamento e cancelamento
As famílias conseguem consultar a posição da criança na fila de espera usando o nome completo e a data de nascimento.
O benefício pode ser suspenso ou cancelado se a frequência escolar for inferior a 75% ou em caso de uso irregular do cartão. O descumprimento das regras ou a perda dos requisitos, como o alcance da idade limite, também levam ao cancelamento. A regularização deve ser feita na CRE responsável.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.