Capotamento deixa feridos e interdita trecho de rodovia em Sobradinho

Capotamento deixa duas pessoas feridas e interdita trecho de rodovia em Sobradinho - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um capotamento deixou duas pessoas feridas, após ficarem presas às ferragens, na BR-020, na descida da ponte, em Sobradinho, nesta segunda-feira (13/7). As vítimas foram socorridas foram encaminhadas conscientes a uma unidade hospitalar. As causas do sinistro de trânsito ainda são desconhecidas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 6h e encaminhou quatro viaturas para o atendimento da ocorrência. Para retirar as vítimas com segurança, as equipes realizaram técnicas de desencarceramento, que permitiram o acesso ao interior do veículo e a remoção dos ocupantes. Após avaliação no local, ambos foram transportados para uma unidade hospitalar.

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Durante toda a operação de resgate, o trecho da BR-020 permaneceu interditado para garantir a segurança das equipes de socorro e dos demais motoristas que trafegavam pela rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para atender à ocorrência. O CBMDF informou que não acompanha a evolução clínica das vítimas após o transporte ao hospital e destacou que, até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.