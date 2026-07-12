Homem torce joelho em trilha no DF e é resgatado de helicóptero

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) mobilizou uma aeronave e três viaturas, na manhã deste domingo (12/7), para resgatar um homem que se feriu durante uma trilha na Fazenda Taboquinha, em São Sebastião. O acionamento para a área rural, que tem acesso pela Estrada do Sol, ocorreu por volta das 10h.

De acordo com as equipes de socorro, o homem sofreu uma queda da própria altura enquanto fazia trilha na região. O impacto causou uma torção no joelho da vítima, impossibilitando que ela continuasse o percurso ou deixasse o local por meios próprios.

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Por se tratar de um terreno muito acidentado e de difícil acesso para veículos terrestres, os bombeiros precisaram empenhar o helicóptero Resgate 08. Os militares realizaram os protocolos de atendimento ao trauma, imobilizando o homem e fixando-o a uma maca. Para a extração segura até o ponto de transporte, foi utilizada a técnica McGuire, na qual a vítima é içada pela aeronave.

Após passar por avaliação e regulação médica ainda no local, o homem — que se encontrava consciente, orientado e com os quadros de saúde estáveis — foi transportado para uma unidade hospitalar da região para receber atendimento especializado.