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Restaurante Comunitário

Restaurante Comunitário da Estrutural retoma atendimento nesta terça (14)

Fechado desde 11 de junho, funcionamento será retomado a partir das 7h após contratação da nova empresa terceirizada. Serão servidos café da manhã, almoço e jantar

Localizado na Quadra 14, na Vila Estrutural, a unidade oferece refeições por até R$ 1,00 - (crédito: Foto: Divulgação/Agência Brasília)
Localizado na Quadra 14, na Vila Estrutural, a unidade oferece refeições por até R$ 1,00 - (crédito: Foto: Divulgação/Agência Brasília)

O restaurante comunitário da Estrutural voltará a funcionar nesta terça-feira (14/7), a partir das 7h da manhã, e servirá três refeições diariamente. O espaço ficou pouco mais de um mês fechado, desde o dia 11 de junho, por uma greve dos funcionários. Eles não estavam recebendo o pagamento, apesar dos repasses feitos pelo GDF.

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Localizado na Quadra 14, na Vila Estrutural, a unidade oferece refeições por até R$ 1,00, café da manhã, almoço e jantar, e aceita pagamento em dinheiro, Pix, cartões de crédito e débito e o Cartão Prato Cheio.

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No último dia 7/7, o Restaurante Comunitário de Ceilândia Norte, que também estava temporariamente fechado, retomou o atendimento à população. Localizado na NR 01, Área Especial nº 2, o equipamento fechou em junho após problemas com a empresa terceirizada. Uma nova empresa responsável pela produção das refeições foi contratada.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates

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Gabriela Cidade*

Estudante de Jornalismo, pedagoga e estagiária de Cidades do Correio Braziliense.

Por Gabriela Cidade*
postado em 13/07/2026 16:46
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