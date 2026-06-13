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Greve paralisa restaurantes comunitários da Estrutural e de Ceilândia Norte

Funcionários denunciam problemas no pagamento. Usuários estão sendo transportados gratuitamentes para outras unidades até normalização do serviço.

18/10/2023 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Restaurante Comunitário da Cidade Estrutural. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
18/10/2023 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Restaurante Comunitário da Cidade Estrutural. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Os restaurantes comunitários da Estrutural e de Ceilândia Norte estão com as atividades interrompidas desde a última quinta-feira (11/6), em razão de uma greve de funcionários que denunciaram problemas no pagamento. Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes-DF) informa que, em razão da paralisação dos trabalhadores da empresa terceirizada Servi Gastronomia, responsável pela gestão dos estabelecimentos, disponibilizou ônibus para transportar gratuitamente os frequentadores dessas unidades até outros locais que estão em funcionamento.

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Conforme a nota, os usuários da Estrutural estão sendo transportados para Arniqueira. Já os frequentadores da Ceilândia Norte estão sendo levados ao restaurante do Sol Nascente e Pôr do Sol. O transporte é gratuito e ocorre durante o período do almoço.

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A Sedes-DF esclareceu ainda que a gestão dos Restaurantes Comunitários da Estrutural e de Ceilândia Norte, incluindo a compra de insumos, produção das refeições e a contratação dos profissionais que atuam nas unidades, é de responsabilidade da empresa terceirizada Servi Gastronomia, contratada por meio de processo licitatório.

Após relatos de possíveis irregularidades, a Secretaria instaurou um processo administrativo para apurar os fatos e avaliar as medidas cabíveis, incluindo a eventual rescisão contratual. Segundo a Sedes, as denúncias e ocorrências estão sendo apuradas dentro dos trâmites legais e administrativos previstos, com a adoção das medidas necessárias para responsabilização de eventuais irregularidades e descumprimentos contratuais, sempre em observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 13/06/2026 18:53
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