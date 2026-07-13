Secretária de Educação pretende realizar concurso ainda neste ano

Iêdes Soares Braga, secretária de Educação do DF, é a entrevistada do CB.Poder de hoje - (crédito: Reprodução)

A secretária de Educação, Iêdes Soares Braga, comentou sobre o novo concurso para a rede pública de ensino do DF. Durante o programa CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta segunda-feira (13/7), ela detalhou que serão mais de 10 mil vagas, sendo cerca de 2,6 mil de preenchimento imediato e 7,5 mil vagas para o cadastro reserva. Às jornalistas Adriana Bernardes e Mila Ferreira, Iêdes ressaltou que a viabilidade do concurso depende da resposta do Tribunal Regional do Distrito Federal (TRE-DF).

Sobre o concurso público para a rede pública de educação, Iêdes disse que há possibilidade de o concurso acontecer esse ano. “Como estamos em ano eleitoral, todo esse procedimento de novas contratações possui um limite legal. Estamos aguardando o pronunciamento do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) para a viabilidade da realização do concurso público neste ano”, afirmou. O concurso iria abastecer a rede pública, entre contratações imediatas e no cadastro de reservas, com 10.604 vagas.

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As vagas de contratação imediatas disponíveis são:

1.879 vagas para professor da educação básica;

50 vagas para pedagogo orientador educacional;

171 vagas de gestor de políticas públicas e gestão educacional;

300 vagas para analistas em políticas públicas e gestão educacional;

300 vagas para analistas em políticas públicas e gestão educacional na função de monitor.

Sobre a manifestação do TRE-DF, Iêdes disse que é difícil precisar uma data, mas as cobranças estão sendo feitas. “Estamos necessitando de uma resposta externa. Mas, assim que a gente souber sobre a data do concurso, voltaremos aqui para informar a todos vocês. Enquanto isso, continue se preparando porque queremos os profissionais mais capacitados na nossa rede”, disse.

Durante a entrevista, a secretária também comentou sobre as vagas nas creches públicas do DF. “A educação na primeira infância deve ser prioridade em qualquer governo. No DF, saímos de uma lista enorme em 2019, até o ponto de ter mais oferta do que demanda”, disse. Segundo informações da própria secretaria, cerca de 1,5 mil crianças esperam por uma vaga. Sobre isso, a secretária comentou que há fatores que dificultam o acesso à creche. “Apesar de vivermos no DF, temos regiões distintas longes de creche, mesmo dentro de uma Região Administrativa. Às vezes, as famílias possuem uma dificuldade de transitar com a criança para acessar uma creche que é um pouco mais longe de casa”, explicou.

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Para tentar contornar esse problema, novas entregas estão sendo feitas nas RA’s. Segundo a secretária, na Quadra 805 do Recanto das Emas, está prevista a inauguração de um novo Centro de Educação da Primeira Infância (CEPI). “Quando for inaugurada essa creche, famílias que matricularam o filho em creches mais distantes, poderão transferir para esse novo local. Essa é uma dinâmica que queremos que continue”, disse.

Assista à entrevista completa: