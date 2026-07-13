Via JK tem velocidade máxima reduzida de 80 km/h para 60 km/h

Beatriz Ocké*
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A via que liga a Estrada Parque das Nações (DF-004) e a ponte Juscelino Kubitschek teve a velocidade máxima reduzida de 80 km/h para 60 km/h. A decisão, divulgada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta segunda-feira (13/7), determinou a via como arterial. A mudança permite a instalação de recursos sinalizadores que irão garantir travessias mais seguras para os pedestres.
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Apesar de ser classificada como uma via de trânsito rápido, estudos técnicos avaliaram que o trecho já vinha operando como via de menor velocidade em razão da proporção de habitantes do Entorno.
O estudo concluiu que a redução de 80/km para 60/km não provoca efeitos significativos no tempo de percurso. Além disso, em horários de pico, a via também operava em velocidade média inferior a 60 km/h.
Em função da reclassificação da via, as sinalizações — vertical e horizontal — serão alteradas conforme a nova regulamentação por meio de placas de advertência ao longo da via, implantação de zebrados, tachinhas e instalação de semáforos.
As mudanças incluem a implementação de quatro cruzamentos com semáforo, próximos às paradas de ônibus, faixas de pedestres e bolsões de motos, além da quebra das barreiras de concreto em dois pontos para que os pedestres possam esperar para realizar uma travessia segura.
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