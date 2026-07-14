Vídeo: Nova mineradora de criptomoeda é desmantelada em São Sebastião

Na manhã desta terça-feira (14/7), a sétima fase da Operação CriptoGato — ação conjunta entre Neoenergia e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), desarticulou mais uma mineradora clandestina de criptomoedas. A estrutura ilegal foi encontrada em uma casa no Morro da Cruz, em São Sebastião.

Segundo a Neoenergia, a identificação da mineradora em uma área povoada confirma que os criminosos mudaram seu perfil de atuação. Antes eram encontradas em áreas rurais isoladas, longe do núcleo de moradores. “Este é o terceiro flagrante em área povoada, após ações realizadas em Arniqueiras, em maio, e no Jardim Botânico, no mês passado”, explicou a companhia em nota.

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Veja o vídeo:



Na operação, policiais da 30ª DP (São Sebastião) encontraram 13 equipamentos de alto desempenho que eram utilizados para minerar criptomoedas. Todo o maquinário estava em funcionamento e era abastecido através de uma ligação clandestina instalada diretamente na rede elétrica. Um computador utilizado para controlar a operação também foi apreendido, além de um roteador industrial para corte de madeira e um equipamento desenvolvido pelos próprios suspeitos.

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A estrutura permitia que as mineradoras fossem montadas, desmontadas e transportadas de forma mais fácil, o que ampliava a atuação do esquema ilegal.

Um balanço realizado pela Neoenergia apontou que a energia desviada para alimentar o maquinário é suficiente para abastecer mais de mil residências durante um mês. Além dos prejuízos financeiros, a sobrecarga na rede também representa riscos à população, ocasionando oscilações de tensão, cortes de energia e incêndios.

O responsável pelo imóvel não foi localizado durante a ação. Os equipamentos foram apreendidos. A Polícia Civil irá continuar as investigações a fim de identificar os responsáveis, financiadores e demais envolvidos no esquema.

Outras Operações

A Operação CriptoGato teve início em janeiro deste ano. Desde o começo das fiscalizações, 12 mineradoras clandestinas foram desarticuladas , além de 774 equipamentos apreendidos.

Com as operações, cerca de R$ 8 milhões em prejuízos foram recuperados. Esse esquema puxa tanta energia que o volume utilizado nas 12 minerados seria suficiente para abastecer todo o Recanto das Emas durante um mês.