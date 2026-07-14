InícioCidades DF
SINISTRO DE TRÂNSITO

Carro capota em Sobradinho e motorista é levado ao hospital desorientado

Condutor foi retirado do carro por populares que transitavam perto do local do acidente. A dinâmica da ocorrência ainda é desconhecida

Os bombeiros identificaram um Land Rover Defender, de cor verde, capotado em uma faixa da via - (crédito: Divulgação: CBMDF)
Os bombeiros identificaram um Land Rover Defender, de cor verde, capotado em uma faixa da via - (crédito: Divulgação: CBMDF)

Beatriz Ocké*—Um carro capotou na descida do balão do Torto, sentido Colorado, em Sobradinho (DF), na manhã desta terça-feira (14/7). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou ao local da ocorrência por volta de 10h12 para realizar o socorro, que exigiu duas viaturas. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Os bombeiros identificaram um Land Rover Defender, de cor verde, capotado em uma faixa da via. O condutor do veículo já havia sido retirado por cidadãos que circulavam próximos ao local do ocorrido. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo a CBMDF, o motorista, um homem de 79 anos, encontrava-se consciente, mas apresentava indícios de desorientação. De imediato, a equipe iniciou o protocolo de trauma para estabilizar o paciente. Depois, a vítima foi encaminhada para uma unidade hospitalar.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi acionada para orientar o trânsito na via. A dinâmica da ocorrência ainda é desconhecida. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 14/07/2026 12:35
SIGA
x