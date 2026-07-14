Carro capota em Sobradinho e motorista é levado ao hospital desorientado

Os bombeiros identificaram um Land Rover Defender, de cor verde, capotado em uma faixa da via - (crédito: Divulgação: CBMDF)

Beatriz Ocké*—Um carro capotou na descida do balão do Torto, sentido Colorado, em Sobradinho (DF), na manhã desta terça-feira (14/7). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou ao local da ocorrência por volta de 10h12 para realizar o socorro, que exigiu duas viaturas.

Os bombeiros identificaram um Land Rover Defender, de cor verde, capotado em uma faixa da via. O condutor do veículo já havia sido retirado por cidadãos que circulavam próximos ao local do ocorrido.

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Segundo a CBMDF, o motorista, um homem de 79 anos, encontrava-se consciente, mas apresentava indícios de desorientação. De imediato, a equipe iniciou o protocolo de trauma para estabilizar o paciente. Depois, a vítima foi encaminhada para uma unidade hospitalar.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi acionada para orientar o trânsito na via. A dinâmica da ocorrência ainda é desconhecida.