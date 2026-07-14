Carreta da Inclusão oferece serviços gratuitos na QNN 27 de Ceilândia

Beatriz Ocké*

A Carreta da Inclusão, projeto itinerante do GDF que oferece serviços essenciais gratuitos à pessoas com deficiência (PCDs) no DF, chegou à Ceilândia nesta terça-feira (14/7). Até domingo (19/7), a carreta estará estacionada na QNN 27 de Ceilândia, ao lado do Sesc, para atender e orientar a população alvo acerca dos seus direitos.

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A ação contará com tecnologias assistivas, entrega de carteirinhas de identificação PCD e TEA, serviços da Defensoria Pública, atendimento do CRAS, emissão do BRB Mobilidade, oferta de vagas de emprego, arena gamer inclusiva e outros.

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O projeto, realizado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (Secti-DF), junto com a Secretaria da Pessoa com Deficiência (SEPD-DF) e o Instituto Bem Estar, também passará por outras regiões administrativas do DF. Os próximos destinos da carreta são Riacho Fundo I e II, de 28 de julho a 2 de agosto, e Sobradinho, de 11 a 14 de agosto.

Para um atendimento mais rápido na Carreta da Inclusão, é recomendado levar os seguintes documentos: documento de identificação (RG, CPF, CNH, Carteira de Trabalho); senha do gov; comprovante de residência; laudos e exames médicos.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado