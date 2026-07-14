Vídeo: homem cego é atropelado em Águas Claras e motorista foge do local

Victor Uchoa caminhava com o cão-guia no momento do atropelamento - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem, de 45 anos e com deficiência visual, foi atropelado por um motorista que fugiu sem prestar socorro, na Rua das Paineiras, em Águas Claras. Victor Uchoa de Moraes atravessava a via acompanhado do cão-guia, chamado Lorde, quando foi atingido por um automóvel no momento em que subia a calçada. O condutor, que ainda não foi identificado, deixou o local sem prestar assistência. Confira abaixo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Homem morre atropelado por caminhão na BR-020

Em relato, Victor Uchoa contou que havia saído de casa, no último domingo (12/7), por volta das 19h30, para a caminhada diária com o cão-guia e aguardou a redução do fluxo de veículos antes de iniciar a travessia. Quando estava praticamente na calçada, foi surpreendido pelo impacto. "O Lorde já tinha subido a calçada e eu já estava com uma das pernas para subir. Eu senti o choque de um carro, que acabou me jogando para frente. Consegui amparar com um antebraço e acabei machucando o braço e tive uma fratura no meu tornozelo esquerdo", relatou.

Segundo a vítima, o motorista deixou o local sem prestar qualquer tipo de ajuda. "Graças a Deus, um vizinho que reside no mesmo prédio atravessou a rua, me prestou socorro e conseguiu me auxiliar a retornar para casa. Depois fui até a delegacia e prestei queixa sobre esse acidente", relatou.

A vítima lamentou a atitude do condutor e disse esperar que o caso contribua para ampliar o debate sobre responsabilidade no trânsito. "Fica a minha indignação. Porque apesar de ter me visto na situação em que eu estava, ele não parou para prestar o devido socorro. Graças a Deus não aconteceu nada com o meu cão, mas poderia ter sido muito mais grave", disse.

Leia também: Homem que matou motorista de aplicativo vai a júri nesta terça (14/7)

O servidor público ainda defendeu o investimento em tecnologias que facilitem a identificação nesses casos. "Espero que meu relato possa contribuir para que as pessoas se conscientizem e para que as autoridades possam investir em tecnologia e práticas que permitam identificar e responsabilizar quem comete esse tipo de crime da forma correta", concluiu.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado no último domingo (12/7), às 19h39, e enviou duas viaturas para o atendimento. Segundo a corporação, o pedestre apresentava escoriações pelo corpo, mas estava consciente, orientado e com sinais vitais estáveis.

Até o momento, o motorista responsável pelo atropelamento não foi identificado. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga as circunstâncias do caso por meio da 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).

%MCEPASTEBIN%