Exposição com acervo do Correio celebra 50 anos da França em Brasília

A história da presença francesa em Brasília, registrada ao longo de décadas nas páginas do Correio, ganhou destaque, ontem, com a inauguração da exposição A França em Brasília - Memórias de encontros culturais, na Embaixada da França. Produzida em parceria com o Centro de Documentação e Memória (Cedoc) do jornal, a mostra reúne registros históricos que retratam a relação entre o país francês e a capital federal. A proposta é mostrar como esses registros ajudam a preservar a memória da cidade.

A partir desta quarta-feira (15/7), às 14h, a exposição será aberta ao público no Parque da Cidade Sarah Kubitschek, no Estacionamento 11, onde permanecerá por 15 dias, com entrada gratuita. No local, os visitantes poderão conhecer de perto fotografias, reportagens e documentos que retratam mais de seis décadas de intercâmbio entre as duas nações e revelam como o Correio Braziliense registrou essa história ao longo do tempo.

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A exposição integra as comemorações do Dia Nacional da França (ontem) e celebra os 50 anos da Embaixada em Brasília. O percurso apresenta registros que evidenciam como a capital brasileira se tornou palco de importantes encontros entre artistas, intelectuais e personalidades francesas, transformando-se em um espaço de intercâmbio cultural ao longo de mais de seis décadas.

Entre os destaques da mostra, estão fotografias, capas de jornal e reportagens sobre a visita de André Malraux, em 1959, quando o escritor definiu Brasília como a "capital da esperança". O acervo reúne registros da passagem por Brasília de nomes como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Belmondo, Catherine Deneuve, Charles Aznavour, Yves Montand, Henri Salvador e Manu Chao, além de outros artistas que fortaleceram a aproximação cultural entre os dois países.

Para o adido de Cooperação e Ação Cultural da Embaixada da França no Brasil, Laurent Weil, a exposição representa uma oportunidade de compartilhar com o público um patrimônio histórico que retrata a amizade entre os dois países. "É um grande prazer apresentar esta exposição em um dia de celebração. Ela conta uma história cultural muito rica, que começou em 1959, com André Malraux, e passa por artistas como Jean-Paul Belmondo, Catherine Deneuve e Charles Aznavour. É uma alegria compartilhar essa memória com o público de Brasília", afirmou.

Cultura

Segundo Weil, a exposição reforça o papel de Brasília como um importante centro de intercâmbio cultural. "Este ano comemoramos os 50 anos da Embaixada Francesa em Brasília. É um bom momento para mostrar essa história ao público. Espero que as pessoas descubram a riqueza dos intercâmbios entre nosso país e o Brasil. Brasília é uma cidade incrível e teremos muitos outros encontros nos próximos 50 anos", disse.

















O embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, ressaltou que a exposição simboliza uma relação histórica entre os dois países e reforça os laços construídos ao longo de dois séculos de amizade. "No ano passado, celebramos 200 anos de amizade entre os dois países. Hoje, os laços são muito fortes. A população francesa gosta muito dos brasileiros e esta celebração representa essa amizade", afirmou.

Lenain destacou a parceria com o jornal na realização da mostra. "Estamos muito felizes com essa parceria porque o CB é uma grande parte da história e uma qualidade reconhecida", disse.

A gestora do Centro de Documentação e Memória do Correio Braziliense, Cilene Vieira, explica que a mostra é resultado de um extenso trabalho de pesquisa realizado pela equipe do Cedoc. O levantamento envolveu a consulta a milhares de registros históricos e revelou documentos que nem mesmo a Embaixada conhecia. "Foi um trabalho de equipe incrível. Fizemos verdadeiros achados no acervo desde 1959. Encontramos registros de artistas franceses que nem a Embaixada sabia que tinham vindo a Brasília. A exposição e o caderno especial (distribuído no evento) mostram essa integração cultural entre os dois países", destacou.

Ainda para Cilene, o projeto reforça o papel do jornal como guardião da memória da capital. "Não existe história de Brasília sem o Correio Braziliense e sem o Cedoc. A primeira edição do jornal já registrava a visita de André Malraux e, desde então, acompanhamos a construção da história da cidade. O acervo preserva não apenas a relação entre França e Brasília, mas inúmeros outros acontecimentos que marcaram a capital", afirmou.