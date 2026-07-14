Mulher é presa após tentar retirar criança à força de casa em Samambaia

Uma mulher de 35 anos foi detida pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após tentar retirar uma criança de 8 anos à força de uma residência em Samambaia. Segundo a corporação, a suspeita entrou em luta corporal com a mãe durante a tentativa de levar o menino.

Conforme o relato repassado aos policiais, a mulher teria puxado a criança pelo pescoço. Moradores que presenciaram a situação intervieram, ajudaram a mãe e conseguiram conter a suspeita até a chegada da equipe policial.

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A ocorrência foi registrada às 15h10 da tarde do último domingo (12/7), em Samambaia. Durante a abordagem, os militares informaram que a mulher apresentava comportamento compatível com um possível surto psicótico, com falas desconexas e sinais de confusão mental. Questionada sobre o motivo, ela afirmou que havia recebido “um chamado de Deus” para levar a criança enquanto passava pela rua.

Segundo a corporação, a suspeita relatou ter ingerido bebida alcoólica e consumido medicamentos controlados antes do ocorrido.

A mulher e a mãe da criança, de 47 anos, foram encaminhadas à 26ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada.