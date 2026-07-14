InícioCidades DF
CRIME

Mulher é presa após tentar retirar criança à força de casa em Samambaia

Suspeita entrou em luta corporal com a mãe da criança e foi contida por moradores até a chegada da Polícia Militar

Caso é investigado pela 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte). - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Caso é investigado pela 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte). - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Uma mulher de 35 anos foi detida pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após tentar retirar uma criança de 8 anos à força de uma residência em Samambaia. Segundo a corporação, a suspeita entrou em luta corporal com a mãe durante a tentativa de levar o menino.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Conforme o relato repassado aos policiais, a mulher teria puxado a criança pelo pescoço. Moradores que presenciaram a situação intervieram, ajudaram a mãe e conseguiram conter a suspeita até a chegada da equipe policial.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A ocorrência foi registrada às 15h10 da tarde do último domingo (12/7), em Samambaia. Durante a abordagem, os militares informaram que a mulher apresentava comportamento compatível com um possível surto psicótico, com falas desconexas e sinais de confusão mental. Questionada sobre o motivo, ela afirmou que havia recebido “um chamado de Deus” para levar a criança enquanto passava pela rua.

Segundo a corporação, a suspeita relatou ter ingerido bebida alcoólica e consumido medicamentos controlados antes do ocorrido.

A mulher e a mãe da criança, de 47 anos, foram encaminhadas à 26ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Tags

Por Paulo Gontijo
postado em 14/07/2026 22:56
SIGA
x