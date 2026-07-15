Avenida Hélio Prates terá trecho interditado nesta quinta-feira (16/7)

Na manhã desta quinta-feira (16/7), o trecho entre o Corpo de Bombeiros e o cruzamento da via M3 na Avenida Hélio Prates, que liga Taguatinga a Ceilândia, será interditado em uma faixa e meia, das 8h às 11h.
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Durante o período da intervenção, poderão ocorrer limitações no trânsito. É recomendado que motoristas usem rotas alternativas para que o trânsito se mantenha sem interrupções.
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O Detran-DF orienta a utilização da BR-070 e da Avenida Elmo Serejo. Além disso, os condutores devem consultar aplicativos de geolocalização antes e durante o deslocamento, a fim de verificar as melhores rotas e as condições do trânsito em tempo real.
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