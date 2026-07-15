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Trânsito

Avenida Hélio Prates terá trecho interditado nesta quinta-feira (16/7)

Bloqueio ocorrerá pela manhã na avenida que liga Taguatinga a Ceilândia, de 8h às 11h, em uma faixa e meia da via que fica entre o Corpo de Bombeiros e o cruzamento da Via M3

Empresa vai indenizar proprietário de veículo por danos causados por buraco em via pública - (crédito: RENATO ALVES)
Empresa vai indenizar proprietário de veículo por danos causados por buraco em via pública - (crédito: RENATO ALVES)

Na manhã desta quinta-feira (16/7), o trecho entre o Corpo de Bombeiros e o cruzamento da via M3 na Avenida Hélio Prates, que liga Taguatinga a Ceilândia, será interditado em uma faixa e meia, das 8h às 11h. 

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Durante o período da intervenção, poderão ocorrer limitações no trânsito. É recomendado que motoristas usem rotas alternativas para que o trânsito se mantenha sem interrupções.

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O Detran-DF orienta a utilização da BR-070 e da Avenida Elmo Serejo. Além disso, os condutores devem consultar aplicativos de geolocalização antes e durante o deslocamento, a fim de verificar as melhores rotas e as condições do trânsito em tempo real.

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Gabriela Cidade*

Estudante de Jornalismo, pedagoga e estagiária de Cidades do Correio Braziliense.

Por Gabriela Cidade*
postado em 15/07/2026 20:03
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