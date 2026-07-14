Acesso ao Sudoeste pela 4ª Avenida será interditado para obras

O acesso ao Sudoeste pela 4ª Avenida será interditado temporariamente, a partir desta quarta-feira (15/7), para a continuidade das obras de remanejamento da adutora de água na região. A interdição terá duração de cinco dias e vai exigir mudanças no tráfego de veículos que circulam diariamente pelo local.

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Durante o período da intervenção, os motoristas que seguem em direção ao Sudoeste deverão utilizar as alças de acesso do Viaduto Luiz Carlos Botelho Ferreira, que estarão sinalizadas para orientar o fluxo de veículos e minimizar os impactos no trânsito da cidade.

A recomendação é que os condutores programem seus deslocamentos com antecedência, especialmente nos horários de maior movimento, para evitar atrasos. Também é importante redobrar a atenção à sinalização temporária instalada na região e seguir as orientações de trânsito durante a execução das obras.

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A interdição faz parte dos serviços de remanejamento da adutora de água, etapa necessária para o avanço das obras em andamento no local. Após a conclusão dos trabalhos, prevista para ocorrer em cinco dias, o acesso pela 4ª Avenida deverá ser liberado novamente ao tráfego.